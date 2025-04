Vụ cá tự nhiên chết hàng loạt trên suối: Không phát hiện trang trại chăn nuôi xả thải

Thời điểm cá tự nhiên chết, phân hủy và bốc mùi hôi thối bên suối Khe Ác (xã Hương Đô)

Video: Thời điểm cá chết hàng loạt dọc suối Khe Ác

Chiều 14-4, ông Lê Hữu Đồng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến sự việc cá tự nhiên chết trên khu vực suối Khe Ác, đoạn chảy qua xã Hương Đô và xã Hương Trà, qua kiểm tra tổng thể, cơ quan chức năng không phát hiện trang trại chăn nuôi heo nào trên địa bàn xả thải bẩn ra dòng suối này.

Kiểm tra tại địa bàn xã Hương Đô, nơi phát hiện cá tự nhiên chết không có trang trại chăn nuôi heo nào. Còn tại xã Hương Trà, có 3 trang trại chăn nuôi heo nhưng trong đó 1 trang trại nước thải sau khi xử lý được xả chảy về hướng địa bàn xã Hương Xuân (huyện Hương Khê), 2 trang trại còn lại hồ chứa nước thải khô ráo, không tìm thấy dấu vết của việc xả thải ra suối Khe Ác.

Cá chết dạt bên bờ suối Khe Ác và bốc mùi hôi thối nồng nặc

Hiện nay, dòng nước suối Khe Ác đã chuyển sang trong xanh trở lại bình thường và cũng không còn xuất hiện tình trạng cá chết nữa. Do đó, với việc kiểm tra không phát hiện trang trại chăn nuôi heo xả thải, bước đầu cơ quan chức năng đang nghi vấn là có thể người nào đó sau quá trình đi phun thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ rồi về súc rửa bình phun thuốc đổ xuống dòng suối khiến cá tự nhiên chết.

... Nhiều loại cá tự nhiên với kích thước khác nhau chết nổi trên suối Khe Ác

Sau khi sự việc cá tự nhiên chết xảy ra, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hương Khê cũng đã cử cán bộ xuống phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hiện trường, lấy các mẫu để phân tích tìm nguyên nhân nhưng đến nay chưa có kết quả. Đồng thời, tham mưu văn bản trình lãnh đạo huyện báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Cá tự nhiên chết dạt bên bờ suối Khe Ác

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, khoảng từ ngày 9 đến ngày 12-4, người dân ở xã Hương Đô đã phát hiện tình trạng cá tự nhiên với đủ kích cỡ khác nhau, như: cá rô phi, cá leo, cá lóc (cá quả), tôm... bất ngờ bị chết hàng loạt, nổi trên suối Khe Ác, đoạn qua địa bàn thôn 4, 5 và bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Cá tự nhiên chết nổi bên bờ suối Khe Ác

Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên ghi nhận cá chết nhiều tại khu vực này và nhận định nguyên nhân ban đầu có thể do việc xả thải chất bẩn từ một số trang trại chăn nuôi heo nằm ở khu vực đầu nguồn suối.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: Báo SGGP