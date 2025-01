Vụ 4 người trong gia đình chết bất thường: Nghi phạm có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường

Con ngõ nơi có ngôi nhà xảy ra vụ án - Ảnh: PHẠM QUỲNH

Tối 18-1, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi can Vũ Văn Vương (52 tuổi) liên quan tới vụ việc bốn người trong cùng một gia đình chết bất thường tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Nghi phạm sát hại 4 người ở Hà Nội, bị bắt tại Vũng Tàu khai động cơ phạm tội

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 17-1, gia đình anh V.V.S. phát hiện bà Đ.T.N. (79 tuổi, trú thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, là cô anh V.V.S.) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó phát hiện con dâu bà N. là chị Đ.T.T. (50 tuổi) cùng con trai chị T. (17 tuổi) và con gái chị T. (19 tuổi) đều tử vong, nằm dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách.

Gia đình anh V.V.S. đã báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, điều tra, đến khoảng 12h30 ngày 18-1, các lực lượng thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi phạm là Vũ Văn Vương, con trai bà Đ.T.N.

Khai thác nhanh, bước đầu công an xác định ông Vương thừa nhận đã ra tay sát hại vợ và hai con.

Theo công an, Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường, xét nghiệm âm tính với ma túy.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang di lý Vương về Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

