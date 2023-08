Video khoảnh khắc máy bay chở ông trùm Wagner gặp nạn

Trong đoạn video, chiếc máy bay xoắn ốc từ trên trời xuống mặt đất, để lại một vệt khói sau lưng.

Tờ Skynews của Anh cho biết, chiếc máy bay tư nhân, ban đầu ở độ cao cao, dường như hoàn toàn mất kiểm soát và lao thẳng xuống dọc trước khi rơi vào một cánh đồng.

Một cột khói đen đậm bốc lên từ hiện trường tai nạn chỉ vài giây sau đó.

Người phụ nữ trong video cho biết, có hai tiếng nổ liên tiếp trước khi xuất hiện hình ảnh chiếc máy bay rơi tự do từ bầu trời. Nguồn: 112.

Thời tiết dường như ổn vào thời điểm đó, chỉ có một vài đám mây trên bầu trời.

Một video khác cho thấy một thân máy bay đang cháy trên mặt đất.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Nga đã xác nhận rằng Prigozhin, người từng là trưởng nhóm Wagner, và chỉ huy Wagner Dmitry Utkin đã có mặt trên máy bay.

Tác giả: Lê Phi

Nguồn tin: kienthuc.net.vn