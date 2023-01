Video: Cuống cuồng nhảy xuống từ tầng 2 khách sạn, tên cướp ngã sấp mặt xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại khách sạn Ninety Five ở quận Queens, Thành phố New York, Mỹ.

Hình ảnh từ đoạn video ghi lại cho thấy, 4 tên cướp đã đột nhập vào hành lang của khách sạn Ninety Five. Sau đó, bọn chúng gõ cửa phòng để cố gắng cướp đồ của một khách thuê.

...

Do bị nạn nhân chống cự, không cho vào phòng, những tên cướp đã phải bỏ chạy. Một tên cướp quyết định nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2.

Kết quả, tên cướp gã úp mặt xuống đất nhưng vẫn có thể đứng dậy và bỏ trốn cùng đồng bọn.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com