Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông t.ử v.o.n.g thương tâm

Vào khoảng 7h30’ ngày 30/9, xe đầu kéo mang BKS: 76C.08664 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, khi qua địa phận thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 38Z1.4781, do ông T.H.L. trú ở xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn.



Cú va chạm mạnh đã khiến ông T.H.L tử vong tại chỗ.

...

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, khu vực này là "điểm đen", đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn