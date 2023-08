Uống cốc nước pha thuốc kích thích mà tài xế đưa, nữ giám đốc bàng hoàng lúc tỉnh dậy

An Thiển sinh ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Gia đình cô rất giàu có, thời cấp 3 còn được đi du học nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô về nước và trở thành quản lý của một công ty mỹ phẩm. Làm việc vài năm, An Thiển quyết định bứt phá, tự thành lập công ty riêng để phát triển bản thân. Mặc dù có năng lực xuất sắc nhưng từ khi trở thành giám đốc, An Thiển lại không được lòng nhân viên bởi cô quá khắt khe và nghiêm khắc trong công việc.

Trong số các nhân viên của công ty, người hay bị An Thiển khiến trách nhiều nhất là Dương Lâm, tài xế lái xe của cô. Hai người quen nhau cũng rất tình cờ. Trước đây, khi mới lập nghiệp, An Thiển phải chịu nhiều áp lực nên thường xuyên tới quán bar uống rượu giải tỏa. Trong khi đó, Dương Lâm đang thất nghiệp nên phải làm tạm công việc tài xế cho những khách hàng say xỉn tại các quán rượu.

Một lần, An Thiển uống say, không tự lái xe về nhà được nên đã liên hệ với Dương Lâm. Anh ta rất nhiệt tình, đưa cô về nhà an toàn. Ngày hôm sau, An Thiển tỉnh dậy thấy mình đã ở nhà nhưng không nhớ gì, chỉ nhớ rằng mình đã rất say, vì vậy không hiểu tại sao mình có thể về nhà được. Cô gọi điện cho nhân viên quán bar thì biết chính Dương Lâm đã đưa mình về.

Để cảm ơn người tài xế này, An Thiển đã xin cách thức liên lạc của anh ta rồi mời đi ăn tối. Trong cuộc trò chuyện, An Thiển biết được Dương Lâm đang thất nghiệp nên đã quyết định cho anh ta một công việc là tài xế riêng của mình. Nhận được cơ hội tốt như vậy, Dương Lâm lập tức đồng ý.

Chỉ có điều sau một thời gian làm việc, Dương Lâm mới biết tính cách của An Thiển lại khắc nghiệt và khó chịu như vậy. Dương Lâm luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình nhưng An Thiển lại cho rằng anh không có trách nhiệm. Có lần, Dương Lâm đến trễ khiến An Thiển phải đợi 10 phút, cô đã lớn tiếng trách mắng tài xế của mình, thậm chí còn dọa đuổi việc anh.

Sau lần đó, mâu thuẫn giữa 2 người càng trở nên căng thẳng. Thường ngày, Dương Lâm luôn lái chiếc xe thể thao của cô An Thiển, được toàn quyền sử dụng nó nên đôi khi cũng dùng vào việc riêng như đi chơi với bạn bè. Sau đó, cô An Thiển đã chê trách vì ngửi thấy mùi lạ trong xe, bởi cô là người rất ưa sạch sẽ. Cô bắt Dương Lâm phải lau dọn thật sạch xe thì bản thân mới lên, điều này khiến anh ta rất ức chế.

Bên cạnh đó, Dương Lâm không chỉ là tài xế của An Thiển mà còn thường xuyên chạy việc vặt cho cô, từ lo bữa cơm đến cả chuyện mang đồ đi giặt. Dương Lâm nghĩ rằng mình không phải một người giúp việc nên từng đề nghị An Thiển tuyển trợ lý nhưng cô ấy lại mắng mỏ anh, cho rằng Dương Lâm nhận lương cao thì cũng nên làm việc đúng với trách nhiệm của mình.

Nhiều lần bị An Thiển làm bẽ mặt, Dương Lâm đã nung nấu ý định trả đũa. Thông qua sự giới thiệu của một người bạn "xã hội đen", Dương Lâm đã mua lậu thuốc kích dục. Anh ta thậm chí còn thử thuốc với một người phụ nữ trong quán bar, thấy loại thuốc này thực sự có tác dụng thì mới đem về.

Hôm sau, Dương Lâm mang loại thuốc này đến công ty, nhân lúc An Thiển không để ý liền pha vào cốc nước của cô. Chỉ một lúc sau, An Thiển cảm thấy đau đầu, chóng mặt, toàn thân uể oải không còn sức sống, cả người nóng ran và không kiểm soát được hành vi của mình. Thấy vậy, Dương Lâm đã cố tình mở cửa phòng làm việc của An Thiển, để tất cả các nhân viên nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ của cô. Lúc tỉnh lại và biết chuyện, An Thiển chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Chuyện này đã khiến Dương Lâm rất hả hê.

Sau đó, An Thiển cảm thấy ngại ngùng nên chủ yếu làm việc ở nhà, Dương Lâm cũng phải đến phục vụ cô. Nghĩ tới lần thành công trước, anh ta tiếp tục nảy sinh ý định xấu nên đã trộn thuốc kích dục vào đồ ăn của cô An Thiển với liều lượng lớn hơn. Chỉ vài phút sau, cô An Thiển đã bất tỉnh.

Thấy nữ giám đốc không có phản ứng gì, Dương Lâm đã lấy trộm đi nhiều món đồ có giá trị, bao gồm cả tiền và trang sức trong két sắt. Anh ta nghĩ rằng cô An Thiển sẽ không nhớ gì nên không thể tố cáo mình.

Khi tỉnh dậy, An Thiển thấy két sắt trống trơn thì mới giật mình nhận ra toàn bộ tài sản có giá trị trong nhà đều đã biến mất. Cô vội vàng báo cảnh sát, nói rằng người cuối cùng bước vào nhà mình là tài xế Dương Lâm. Thông qua camera giám sát an ninh, cảnh sát cũng phát hiện hình ảnh Dương Lâm mang đồ đạc ra khỏi nhà cô An Thiển. Ngoài ra, kết quả kiểm tra sức khỏe còn cho thấy một lượng lớn chất kích thích trong máu của cô An Thiển. Cuối cùng, Dương Lâm đã bị bắt vì tội trộm cắp.

Tác giả: KHÁNH HẰNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn