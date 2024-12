Ukraine ám sát hàng loạt nhân sự quốc phòng của Nga

Trung tướng Igor Anatolyevich Kirillov - Ảnh: TASS

Ngày 17-12, bom nổ ngay tại thủ đô Matxcơva đã khiến trung tướng Igor Anatolyevich Kirillov, tư lệnh Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học (RKhBZ) thuộc quân đội Nga, cùng trợ lý của ông thiệt mạng.

Bom nổ cách Điện Kremlin 7km, trung tướng Nga và phụ tá thiệt mạng - Nguồn video: AFP - RT

Dẫn lời nguồn tin an ninh Ukraine, các hãng thông tấn lớn như Reuters và AFP đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đứng sau âm mưu ám sát này.

Kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào tháng 2-2022, trung tướng Kirillov cũng là quan chức quân đội cấp cao nhất của Nga thiệt mạng do ám sát.

Vụ ám sát thành công nhắm vào ông Kirillov cũng là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công có chủ đích nhằm vào nhân sự quân đội Nga và những nhân vật ủng hộ Điện Kremlin.

Báo Guardian nhận định với cấp bậc và tầm quan trọng của ông Kirillov, giới tinh hoa chính trị và quân sự Nga sẽ có một phen "chấn động" trước tin ông này bị ám sát.

...

"Việc một trung tướng bị giết sẽ là một cú sốc đối với nhiều nhân vật trong Bộ Quốc phòng", Guardian dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng Nga giấu tên.

Người này cho biết thêm các nhân vật quốc phòng cao cấp khác của Nga sẽ có thể được tăng cường các biện pháp an ninh, bao gồm cả sự bảo vệ 24/7 từ lực lượng đặc nhiệm Nga.

Hồi tuần trước, tình báo Ukraine xác nhận họ đã thủ tiêu nhà khoa học tên lửa hàng đầu của Nga Mikhail Shatsky. Thi thể của ông Shatsky được tìm thấy tại công viên Kuzminsky, cách trung tâm Matxcơva khoảng 12km về phía đông nam. Phía Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc này.

"Bất kỳ ai tham gia vào việc phát triển tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga và ủng hộ hành động gây hấn của Nga ở Ukraine bằng cách này hay cách khác đều là mục tiêu hợp pháp", một nguồn tin quân sự Ukraine khẳng định với báo Kyiv Independent.

Hồi tháng 11, Ukraine cũng xác nhận họ đứng sau vụ ám sát ông Valery Trankovsky, tham mưu trưởng Lữ đoàn tên lửa số 41 của Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga. Ông này bị ám sát tại Crimea.

Trước đó vào tháng 10, một sĩ quan cấp cao của Cơ quan Quân báo Nga (GRU) bị ám sát bên ngoài nhà tại một ngôi làng trong vùng Matxcơva. Ukraine trong cùng tháng cũng tuyên bố đứng sau vụ đánh bom xe khiến một quan chức tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng.

Tác giả: NGHI VŨ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ