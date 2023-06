Tuyển thủ U22 Việt Nam hứng pha vào bóng triệt hạ của đối thủ

Phút 71 trong trận đấu giữa CLB Phú Thọ và CLB PVF-CAND, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng nhận bóng bên phía cánh trái sau đường chuyền của đồng đội. Anh vấp phải pha vào bóng triệt hạ của Quách Công Đình (CLB Phú Thọ), hậu vệ này đạp thẳng vào chân đồng nghiệp của mình. Văn Tùng vẫn có thể thi đấu tiếp nhưng anh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển khi trận đấu kết thúc.

Đáng nói, trọng tài chính Trần Trung Hiếu chỉ rút thẻ vàng cho Quách Công Đình và quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cầu thủ và ban huấn luyện CLB PVF-CAND. Chấn thương có thể khiến Văn Tùng lỡ đợt tập trung của U22 Việt Nam trong tháng 6.

Pha vào bóng thô bạo khiến Nguyễn Văn Tùng chấn thương.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News