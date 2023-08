Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-VKS-TPHT và Kế hoạch số 677/KH-VKS-TPHT cùng ngày 18/8/2023 của VKSND TP Hà Tĩnh về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam quý III năm 2023 tại Nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh, Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Quang Tú- Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh quý III năm 2023.

VKSND TP Hà Tĩnh trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh.



Tại cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã được nghe đồng chí Trưởng nhà tạm giữ báo cáo tình hình công tác tạm giữ, tạm giam trong quý III năm 2023, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giam giữ. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam; gặp hỏi trực tiếp một số người bị tạm giữ, tạm giam để nắm tình hình.

Qua công tác kiểm tra hồ sơ, tài liệu và trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam nhận thấy nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; Việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam được đảm bảo; Công tác tuần tra, canh gác, biện pháp chống thông cung... được thực hiện nghiêm ngặt; Không có trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm phải xử lý kỷ luật;…

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tiến hành tọa đàm và kết luận, đề nghị nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện và phát huy hơn nữa những ưu điểm, kết quả đã đạt được để công tác tạm giữ, tạm giam ngày càng tốt hơn, đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Đồng chí Trưởng nhà tạm giữ Công an TP Hà Tĩnh phát biểu tiếp thu ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát, đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: Báo BVPL