Trao tặng 1.000 ngôi nhà cho các hộ gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an vận động, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1.000 căn nhà cho các hộ dân. Qua đó, góp phần giúp người dân có chỗ ở ổn định hơn, yên tâm lao động, sản xuất phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động này làm tăng thêm mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa nhân dân với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Mẫu nhà được Bộ Công an phê duyệt trên cơ sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với các ngành chức năng.

Nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ hơn 50 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn huy động nguồn lực đóng góp ngày công lao động từ gia đình, người thân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà ở tại các nơi điều kiện đi lại khó khăn…

Trong niềm vui hân hoan đón nhận ngôi nhà mới, chị Đồng Thị Hồng, thôn Liên Sơn, Sơn Hàm (Hương Sơn) cho biết: Trước đây, gia đình chúng tôi sống trong căn nhà xuống cấp, nay được Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ và Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương giúp sức để chúng tôi có căn nhà khang trang, ổn định. Gia đình tôi rất vui mừng và xin hứa khi có nơi ăn chốn ở ổn định, gia đình sẽ cố gắng vươn lên làm ăn phát triển kinh tế. Bà con chúng tôi luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và góp sức giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, xác định nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn không ngừng nỗ lực, tập trung hoàn thiện chính sách và đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện chính sách về giảm nghèo.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện các dự án giảm nghèo, nhất là xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở; góp phần phủ sóng đến tất cả các đối tượng hưởng thụ chính sách.

Đến nay, Hà Tĩnh không còn huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, thôn đặc biệt khó khăn miền núi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn về nhà ở của tỉnh phối hợp cùng các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tập trung rà soát, thống kê và lập danh sách hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo đúng tiêu chí, đối tượng.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động quan tâm, hưởng ứng, chung tay xây dựng 1.000 căn nhà theo đúng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, ngay từ khi đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân. Người cho rằng: "Chúng ta đấu tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ".

Khắc ghi lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xóa đói, giảm nghèo. Đây là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau" của dân tộc Việt Nam.

Với một ý chí quyết tâm, bằng chương trình xã hội hóa sẽ góp phần nhỏ vào công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang

Phát huy truyền thống đó, trong những năm qua, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an luôn tập trung hướng tới công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, người gặp khó khăn trên địa bàn cả nước.

Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng gần 14.000 căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Bái Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Sóc Trăng.

Sau khi hoàn thành hai ngôi nhà mẫu tại huyện Hương Sơn, Bộ Công an phấn đấu sẽ hoàn thiện 1.000 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng cho các hộ dân nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 13 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào dịp lễ Quốc khánh năm 2023.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn sự đồng lòng, giúp sức của các nhà hảo tâm, nhà tài trợ chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang mong muốn với ngôi nhà mới, bà con nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận kinh phí.

Dịp này, đồng chí Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh Trụ sở Công an xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn.

Trong hai năm (2021-2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt và tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và con em đang làm việc, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, đã huy động được 358 tỷ đồng đầu tư xây dựng 55 nhà văn hóa cộng đồng và hỗ trợ xây dựng mới gần 3.700 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai.



