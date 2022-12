Tổng Giám đốc Bệnh viện FV bị tố say xỉn, tấn công bảo vệ khu Thảo Điền

Ngày 5/12, Công an phường Thảo Điền, TP Thủ Đức (TPHCM) đã tiếp nhận trình báo về vụ việc một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tấn công gây thương tích cho một bảo vệ tại khu dân cư Thảo Điền, phường Thảo Điền.

Theo đó, trong đơn Tố cáo gửi Công an phường Thảo Điền, ông Vũ Việt Hùng (sinh năm 1965, thường trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, bản thân đang làm bảo vệ tại số nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (TP Thủ Đức).

Ông Hùng tố cáo bị ông J.M.G - được xác định là Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, tấn công gây thương tích.

Your browser does not support the video tag.

Clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại vụ việc.

Ông Hùng cho biết, khoảng 23h25 ngày 2/12, khi đang làm nhiệm vụ trực bảo vệ ca đêm tại số nhà 216/28 Nguyễn Văn Hưởng thì có một xe ô tô Audi màu đen đi đến vị trí ông đang trực.

Sau đó, hai người đàn ông ngoại quốc nồng nặc mùi rượu bước xuống xe, đòi vào bên trong tòa nhà nơi ông Hùng đang trực rồi nói đi tìm bạn.

Lúc này, ông Hùng giải thích đây là nhà riêng, không có bạn của các ông trong này. Tuy nhiên, ông J.M.G không đồng ý và đạp vào cửa chính tòa nhà và liên tục lớn tiếng đòi vào bên trong.

“Tôi đã nói và ra dấu hiệu có thể bạn ông ta ở tòa nhà bên kia. Đây là nhà riêng chứ không phải căn hộ cho thuê, nhưng ông ta vẫn không chịu nghe và la hét. Tôi cảm nhận có thể ông ta uống rượu nên mất kiểm soát, nên tôi né ra xa tầm 30-40m phía nhà hàng xóm đối diện để giữ an toàn bản thân. Sau đó, ông ta tiến về phía tôi, tay trái đánh mạnh vào ngực tôi đồng thời giựt mạnh áo làm đứt nhiều khuy nút, ông ta dùng cánh tay phải đánh mạnh vào gáy tôi, tôi choáng và chóng mặt nên đứng không vững rồi bị ông ta kẹp cổ lỗi tôi về chốt bảo vệ tòa nhà tôi trực rồi bóp cổ, đánh tôi thêm 2-3 cái vào vùng gáy”- ông Hùng tường trình vụ việc.

... Ông Hùng nhập viện theo dõi sau khi bị hành hung.



Thời điểm ông Hùng bị hành hung, một người hàng xóm ở nhà cạnh bên phát hiện vụ việc nên đã chạy vào can ngăn.

Sau khi chủ tòa nhà nơi ông Hùng trực nghe ồn ào nên xuống gặp, giải thích thì ông J.M.G mới dịu bớt và nói chuyện với ai đó qua điện thoại thì biết là nhầm nhà.

Do bị choáng nên ông Hùng nằm nghỉ để ổn định sức khỏe. Đến khoảng gần 1 giờ ngày 3/12, ông Hùng ra ngoài thì thấy Công an phường đang xác minh sự việc và làm việc với ông J.M.G và một người phụ nữ.

“Trong quá trình xác minh tại chỗ, ông ta vẫn trong trạng thái mất kiểm soát, liên tục la hét, không hợp tác nên cán bộ Công an đã mời ông ta về trụ sở làm việc”- ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, thời điểm khi cán bộ Công an phường đến xác minh sự việc, ông J.M.G không hợp tác và liên tục chửi tục và đe dọa lực lượng chức năng.



Ông Hùng cũng được Công an phường Thảo Điền mời đến trụ sở để ghi lời khai. Tại trụ sở Công an phường Thảo Điền, ông Hùng tiếp tục chứng kiến người đàn ông ngoại quốc tiếp tục lớn tiếng, không hợp tác và xé giấy, bẻ bút ném đi khi cán bộ Công an đưa để ghi lời khai.

"Tôi là người bị hành hung, do hành vi của ông ta rất côn đồ, ngoan cố, nên tôi làm đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng xử lý để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”- ông Hùng trình bày.

Một nguồn tin của PV cho hay, Công an phường Thảo Điền đã nhận đơn tố cáo của ông Hùng. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên công an địa phương có báo cáo lên cấp trên để xử lý theo quy định.



Tác giả: Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong