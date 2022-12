Tìm thấy cô giáo 22 tuổi sau hơn một ngày mất liên lạc

Trước đó như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 5-12 cô C. đi từ nhà ở Nghệ An vào Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để dạy học. ... Khoảng 17h30, cô C. thông báo với gia đình đã vào đến TP Hà Tĩnh và mất liên lạc từ đó đến nay. Suốt nhiều giờ gia đình nỗ lực liên hệ với cô C. nhưng không thành nên trình báo cơ quan chức năng. Chiều 6-12, gia đình cô C. đến khu vực cầu Bến Thủy trích xuất camera an ninh thấy cô C. đi xe máy màu trắng qua cầu lúc 15h46 chiều 5-12. Vì lo lắng cho sự an toàn của cô C., gia đình nhờ cộng đồng mạng cùng hỗ trợ tìm kiếm. Lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch cho biết, cô C. là giáo viên tham gia thi tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và trúng tuyển về dạy bộ môn tiếng Anh tại Trường THPT Phúc Trạch vào ngày 1-10-2022. Cô C. trở về quê tại Nghệ An vào ngày 3-12. Đến chiều 5-12, cô C. trên đường vào lại trường để giảng dạy thì mất liên lạc.