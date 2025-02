Tiếp nhận, xác minh thông tin 177 người vừa được trao trả từ Campuchia

Ngày 7-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết đang lập hồ sơ bàn giao những đối tượng phạm tội cho công an các tỉnh, thành xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận công dân Việt Nam được trao trả tại khu vực biên giới



Khoảng 8 giờ ngày 6-2, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tiếp nhận 177 công dân (19 nữ, 158 nam) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả.

Trong số người tiếp nhận, công an phát hiện hàng trăm người làm việc trong công ty lừa đảo

...



Kết quả xác minh, công an phát hiện 2 đối tượng bị truy tìm là Vĩnh Bảo Trọng H. (26 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM) bị Công an TP Thủ Đức truy tìm về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Nguyễn Tấn D. (25 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bị Công an quận 3, TP HCM truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bàn giao Vĩnh Bảo Trọng H. và Nguyễn Tấn D. cho Công an TP Thủ Đức và Công an quận 3, TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng triển khai quét BKCAID (dữ liệu quốc gia về dân cư của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) đối với 8 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp không có dữ liệu, 1 trường hợp khai giả thông tin cá nhân và loại khỏi danh sách 1 trường hợp trùng tên với đối tượng bị truy nã.

Ngoài ra, trong 177 người trao trả lần này có 48 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, 129 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong đó, 176 trường làm việc trong công ty lừa đảo tại tòa 11, khu kim sa 4, cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia dưới hình thức lừa đảo trực tuyến (app cờ bạc 2.1, đầu tư app vin group, app tình yêu, app đầu tư chứng khoán…) và một trường hợp làm shipper.

Tác giả: Sỹ Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động