Tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Phúc Sơn cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Đồng thời, phong tỏa kê biên nhiều tài sản giá trị của các bị can liên quan. Về tiến độ điều tra vụ việc Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch đã đề ra.