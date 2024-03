Trung tướng Tô Ân Xô: Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học hết lớp 4

Trung tướng Tô Ân Xô - Ảnh: DANH KHANG

Chiều 2-3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, đã trả lời kết quả điều tra các vụ án liên quan Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ.

Your browser does not support the video tag.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về việc điều tra Tập đoàn Phúc Sơn

Nếu thao túng thị trường chứng khoán sẽ sớm mời về "sinh hoạt trong một không gian hẹp"

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thông qua vụ án FLC, Tân Hoàng Minh, Bộ Công an đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.

Theo đó, cơ quan điều tra đã có kết luận điều tra, viện kiểm sát đã có cáo trạng và tòa sẽ đưa ra xét xử sớm.

Về việc làm sao cho thị trường chứng khoán được lành mạnh, ông Xô cho hay qua quá trình điều tra đã phát hiện việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC được thể hiện qua hai hành vi.

Thứ nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lập, ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty CP xây dựng Faros, nâng khống 3.102 tỉ đồng. Tức tăng vốn từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.

Sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ý để thực hiện hành vi chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng.

Hành vi thứ hai là thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của 400 người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở 500 tài khoản chứng khoán, tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán.

Thủ đoạn thao túng là liên tục mua bán cùng một loại chứng khoán, mua bán khớp lệnh nội nhóm để không dẫn đến chuyển nhượng quyền sở hữu. Đặt nhiều lệnh mua bán, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa.

Đồng thời đặt lệnh mua bán sau đó hủy nhằm tạo cung cầu giả, lùa nhà đầu tư mua theo.

Trong quá trình thực hiện các hành vi tội phạm, theo ông Xô, từ ngày 26-5-2017 đến 10-1-2022, nhóm này đã sử dụng 190 tài khoản thực hiện hành vi thao túng, thu lợi bất chính 723 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra rút ra có 6 vấn đề còn có những sơ hở, thiếu sót.

Một, cơ quan chức năng thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp nên thao túng không ai kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc khai khống.

Hai, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán rất dễ dàng, nhờ người khác đứng tên và mở nhiều tài khoản.

Ba, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm.

...

Bốn, quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng và dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm cá nhân ở các vị trí này còn chưa cụ thể, lỏng lẻo.

Năm, thiếu kiểm soát mạng xã hội.

Một số đối tượng lợi dụng hội nhóm kín để hô hào lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển và thao túng.

Sáu, chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở cho việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư trong quá trình tham gia trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.

"Cơ quan công an gửi thông điệp đến những người chơi chứng khoán là không nên lợi dụng sơ hở để thao túng thị trường chứng khoán.

Nếu còn cá nhân, tổ chức nào tiếp tục có thủ đoạn thao túng thị trường chứng khoán, chắc chắn cơ quan điều tra sẽ sớm mời về sinh hoạt trong một không gian hẹp, để thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh", ông Xô nhấn mạnh.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỉ, nợ thuế hàng chục ngàn tỉ đồng

Về Công ty Phúc Sơn, trung tướng Tô Ân Xô thông tin báo chí, dư luận quần chúng đã đề cập từ một số năm. Đến tháng 2-2024 đã khởi tố vụ án.

Theo thông tin ban đầu cơ quan điều tra cung cấp thì Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Nhưng từ 2015 vươn mình lên rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam.

Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỉ đồng.

Bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 640 tỉ đồng. Hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế.

Nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền mà không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỉ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân.

Sự việc này bước đầu cho thấy các cơ quan quản lý không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của công ty nên đang thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn.

Mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án.

Ông Xô dẫn chứng doanh nghiệp Phúc Sơn này là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện mà vươn lên đi khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỉ đồng nhưng năng lực, mức độ rất vừa phải. Trong khi nhiều tập đoàn, công ty hùng mạnh không có được các dự án lớn như thế.

"Năng lực theo báo cáo thì phó tổng giám đốc của công ty này mới học xong lớp 4. Ở đây cần thấy là có học và nghèo vượt khó vươn lên thì khuyến khích và nghèo vượt khó làm giàu nhưng không được làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân, Nhà nước.

Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra, mở rộng điều tra để đảm bảo xử lý đúng người đúng tội, thu hồi tối đa tài sản", ông Xô nêu thêm.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ