Thương tâm 2 cháu bé tử vong trong căn nhà cháy lúc rạng sáng

Đến 9 giờ ngày 11-9, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) vẫn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 2 cháu bé tử vong.

Công an đang phong toả hiện trường.



Nạn nhân được xác định là bé gái P.T.B.T (10 tuổi) và bé trai P.T.B.P (6 tuổi).

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, cha mẹ 2 bé rời khỏi phòng trọ ở hẻm 204 đường Thống Nhất (phường 10, quận Gò Vấp) để đi chợ đầu mối Bình Điền mua cá về bán lại. Lúc ra khỏi nhà, họ khoá cửa bên ngoài.

Clip: Ngọn lửa bùng lên dữ dội

Đến khoảng 3 giờ 15, lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại căn phòng trọ trên. Lúc này, hàng xóm phát hiện hô hoán cùng dập lửa, đồng thời phá cửa nhưng bất thành. Lửa sau đó bao trùm toàn bộ phòng trọ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều động 2 xe chữa cháy và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 5 phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Cảnh sát sau đó phát hiện bé T. và bé P. tử vong.

