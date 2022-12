Thuê nhà nghỉ ở Hà Tĩnh để điều hành đường dây cá độ bóng đá tại Thừa Thiên-Huế

Chiều 17/12, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng do Hoàng Lê Nhất Thắng (SN 1993, trú phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Đối tượng Hoàng Lê Nhất Thắng vừa bị bắt giữ và di lý từ Hà Tĩnh về Thừa Thiên-Huế.



Theo Cơ quan điều tra, qua nắm tình hình địa bàn và quá trình trinh sát, lực lượng Công an phát hiện khoảng vào tháng 8/2022, Hoàng Lê Nhất Thắng đã trực tiếp điều hành, quản lý tài khoản cá cược bóng đá để tổ chức cho các con bạc tại địa bàn Thừa Thiên-Huế tham gia.

Tuy nhiên, khi mùa giải World Cup bắt đầu diễn ra, Hoàng Lê Nhất Thắng nhận định, lực lượng Công an sẽ tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên đối tượng đã quyết định "dạt" ra tỉnh Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ để tạm lánh.

Đối tượng Vương Minh Huy, một trong những "đại lý" cấp dưới của Hoàng Lê Nhất Thắng.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin trinh sát, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện, dù không có mặt tại địa bàn Thừa Thiên-Huế nhưng Hoàng Lê Nhất Thắng vẫn trực tiếp điều hành đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn này.

Cụ thể, đối tượng Thắng đã lấy một tài khoản tổng với thỏa thuận quy ước 1 điểm là 20.000 đồng. Sau đó, Thắng tách tài khoản tổng thành 4 tài khoản ở cấp thấp hơn và giao cho Vương Minh Huy (SN 1989, trú phường Phú Hội, TP Huế), Trần Đình Liêm (SN 1987, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) và 6 đối tượng khác sử dụng chia trang, hoặc trực tiếp cá độ với mức giá 35.000 đồng đến 50.000 đồng để cùng nhau thắng thua với con bạc.

... Đối tượng Trần Đình Liêm tại cơ quan Công an.



Trước những chứng cứ thu thập được, các tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai đồng loạt, vây bắt đối tượng Hoàng Lê Nhất Thắng tại TP Hà Tĩnh cùng 8 đối tượng là “chân rết” của Thắng khi đang ở tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Các đối tượng "chân rết" trong đường dây cá độ bóng đá do đối tượng Thắng cầm đầu.



Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ 1 máy tính, 10 điện thoại di động, tiền mặt và nhiều thiết bị khác có liên quan đến vụ án.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình điều hành, quản lý đường dây đánh bạc, Thắng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Đối tượng Thắng đã thuê nhà trọ tại Hà Tĩnh để ở và hàng ngày sử dụng mạng viễn thông quản lý, điều hành đường dây cá độ hoạt động tại Thừa Thiên-Huế

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an phát hiện, từ tháng 8/2022 đến ngày 14/12, Thắng đã sử dụng tài khoản tổng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 56 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.com.vn