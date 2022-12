Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Pháp luật

Theo VOV, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Rạch Giá, Phòng An minh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ và Phòng kỹ thuật hình sự vừa phá thành công chuyên án “cá độ bóng đá, số đề qua mạng”, qua đó bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.