Thực trạng phạm tội do lạm dụng rượu bia ở Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, tội phạm và vi phạm pháp luật do đối tượng sử dụng rượu bia thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp. Nhiều vụ án do đối tượng lạm dụng rượu bia gây ra khá nhức nhối trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 23/6/2023, trên địa bàn Hà Tĩnh xẩy ra 51 vụ, 72 đối tượng vi phạm pháp luật có sử dụng rượu, bia.

Trong đó: 2 vụ giết người, 22 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ chống người thi hành công vụ, 3 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi, 3 vụ đánh bạc, 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ huỷ hoại tài sản, 1 vụ đe doạ giết người, 11 vụ gây mất an ninh trật tự, 1 vụ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, 1 vụ bạo lực gia đình.

Kiểm sát việc khởi tố 1 đối tượng chống người thi hành công vụ sau khi uống rượu.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an các huyện đã khởi tố 2 vụ, 2 bị can về tội giết người; 9 vụ, 9 bị can về tội cố ý gây thương tích; 1 vụ, 1 bị can về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 3 vụ, 3 bị can về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi; 3 vụ, 12 bị can về tội đánh bạc; 3 vụ 3 bị can về tội chống người thi hành công vụ; 1 vụ, 1 bị can về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, đã xử lý vi phạm hành chính: 10 vụ, 14 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi huỷ hoại tài sản; 12 vụ, 12 đối tượng gây mất trật tự tại khu dân cư; 3 đối tượng đánh bạc; 1 vụ, 1 đối tượng bạo lực gia đình.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đang điều tra, xác minh: 3 vụ, 7 đối tượng cố ý gây thương tích; 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng đe doạ giết người.

Điển hình: Vào chiều 15/4, ông Phạm Viết Ký (53 tuổi, ngụ tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga, H.Can Lộc) cùng người cháu ruột là Phạm Viết Thành (35 tuổi) đến xây dựng nhà ở cho bà Nhị và sau đó được gia chủ mời ở lại ăn cơm tối.

Người chú sát hại cháu ruột sau khi uống rượu.



Tại nhà bà Nhị, ông Ký và anh Thành ngồi uống rượu cùng nhau thì xảy ra cãi cọ, xích mích.

Trong lúc xô xát, ông Ký đã dùng dao đâm trúng anh Thành khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Trước thực trạng này, hiện nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đang vận động, tuyên truyền nhân rộng một số mô hình góp phần phòng ngừa như mô hình đám vui, đám cưới không uống rượu tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; vận động các cặp vợ chồng tham gia mô hình này khi đi đăng ký kết hôn.

Ngoài ra, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo trong các buổi tổ chức đám vui, lực lượng Công an xã tuần tra, nhắc nhở đảm bảo an ninh trật tự phòng ngừa các vụ việc sử dụng rượu bia dẫn tới vi phạm pháp luật.

