Thêm một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông mà nạn nhân là 'người có hành vi n.g.u.y h.i.ể.m cho xã hội đã c.h.ế.t'

Clip gia đình ông Cần thu thập được và ông cho biết đã gửi cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc, nhưng chưa được đưa clip này vào quá trình điều tra - Ảnh: Ông Cần cung cấp

Đó là trường hợp ông Trương Anh Cần (quốc tịch Hoa Kỳ) gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng do có con trai là bé Trương Huỳnh Long (sinh năm 2012) bị mất trong tai nạn giao thông trong lúc ông ngoại chở trên đường đi học về nhà.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 16h41 ngày 10-3-2021, tài xế Lưu Phú Q. điều khiển xe gắn máy biển số 94AB-07155 lưu thông từ cầu Kinh Mới ra đường Cao Văn Lầu hướng về ngã ba Sân Chim. Khi đến gần trụ đèn điện chiếu sáng ký hiệu số CS65 (khóm Đầu Lộ, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 94K1-609.24 do ông Huỳnh Nam Tiến điều khiển chở cháu Trương Huỳnh Long (sinh năm 2012) ngồi trước và bà Trần Ánh Hồng ngồi sau.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Tiến và cháu Long bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nhưng sau đó cả hai đều tử vong, còn Q. và bà Hồng thì bị thương tích nhẹ.

Ngày 29-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu có thông báo số 08 không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ông Cần cho biết sau khi nghiên cứu kỹ biên bản khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông, các thông báo kết luận giám định và video ghi lại vụ tai nạn, ông nhận thấy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã viện dẫn pháp luật theo hướng có lợi cho người gây tai nạn, đổ hết lỗi cho ông Tiến nên ông đã gửi đơn khiếu nại lần 1 vào ngày 11-10-2022.

Ông Trương Anh Cần và con trai (bé Long) - Ảnh: Ông Cần cung cấp

Đến ngày 27-10-2022, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định số 05 bác khiếu nại này. Theo đó, quyết định số 05 xác định ông Tiến điều khiển xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước dẫn đến va chạm với xe máy do Lưu Phú Q. điều khiển đang chuyển động phía trước bên phải cùng chiều.

Do đó việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định 08 không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở, ông Cần khiếu nại là sai.

Ông Cần tiếp tục khiếu nại đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ngày 15-11-2022, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu có quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định này cũng cho rằng ông Tiến không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe lưu thông cùng chiều dẫn đến va chạm với xe gắn máy do Lưu Phú Q. điều khiển đang chuyển động phía trước bên phải, cùng chiều.

Do đó quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ, đúng quy định pháp luật và quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Cần là có căn cứ.

Gia đình cung cấp clip vụ tai nạn ở Bạc Liệu mà nạn nhân là 'người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết'

Xe chạy cùng chiều hay khác chiều? Ông Cần cho biết sau vụ tai nạn, gia đình có thu thập một clip trích xuất từ camera nhà dân, cho thấy điểm va chạm giữa xe máy ông Tiến điều khiển và xe máy của Lưu Phú Q. là tại đoạn giao nhau giữa đường chính là đường Cao Văn Lầu, còn Lưu Phú Q. lưu thông từ đường nhánh ra và nhập làn vào làn sát dải phân cách của đường Cao Văn Lầu rất nhanh. Lúc này xe máy của ông Tiến lưu thông trên đường Cao Văn Lầu đã va chạm với xe của Q., sau đó cả hai xe đều ngã xuống đường. Hình ảnh trong clip này cho thấy khác với viện dẫn pháp luật của cơ quan chức năng cho rằng xe của ông Tiến lưu thông không giữ khoảng cách với xe chạy "liền trước" cùng chiều dẫn đến vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Cần cho biết phía gia đình đã cung cấp clip này cho cơ quan chức năng nhưng không thấy họ xem xét đưa vào nội dung điều tra vụ việc. Trong khi đó, tại các văn bản trả lời khiếu nại, cơ quan công an, viện kiểm sát có dẫn 2 clip khác về vụ tai nạn, nhưng ông Cần nói mình không được tiếp cận những clip này.

Tác giả: Chí Quốc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ