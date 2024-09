Thêm một kỳ tích: 142 giáo viên, học sinh kịp thoát nạn trước khi cả quả đồi đổ ập xuống nhà bán trú

Theo thông tin từ báo Lào Cai, lực lượng cứu hộ đã thành công tiếp cận địa bàn xã Mường Hum (Bát Xát, Lào Cai), nơi đã bị cô lập suốt 4 ngày sau khi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lũ quét và sạt lở đất.

Trong số những người bị ảnh hưởng tại đây, có 142 giáo viên và học sinh của Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum. Họ đã được cứu trợ lương thực, thực phẩm và những người cần thiết đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường sạt lở nhà bán trú (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trước đó, huyện Bát Xát là một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Lào Cai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Ngay từ khi bão càn quét, lực lượng chức năng đã phát hiện Trường THCS và THPT số 3 xã Mường Hum nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất từ quả đồi phía sau.

Vào ngày 8/9, dù thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn và ngập lụt, Công an xã Mường Hum đã khẩn cấp sơ tán 11 giáo viên và 131 học sinh khỏi khu nhà bán trú, đưa họ đến nơi an toàn tại Trường Mầm non và nhà văn hóa thôn Piềng Láo.

Nụ cười của các em học sinh hiện đã an toàn trong mưa lũ (Ảnh: CAND).

... Bữa ăn của các em học sinh tại nơi lánh nạn (Ảnh: CAND).

Đến đêm 8/9 và rạng sáng 9/9, quả đồi phía sau trường đã sạt lở và làm sập hoàn toàn dãy nhà bán trú với 16 phòng ở. Nhờ có sự can thiệp kịp thời, tất cả 142 giáo viên và học sinh đều được an toàn.

Không chỉ riêng Mường Hum, huyện Bát Xát còn phải đối mặt với những hậu quả nặng nề khác từ thiên tai. Rạng sáng ngày 9/9, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 7 người bị mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 6 trong số 7 nạn nhân.

Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục với nhiều khó khăn do liên lạc trong khu vực chưa được thiết lập đầy đủ. Điều này đã gây cản trở trong việc xác định danh tính của những người đã tìm thấy. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân theo phong tục truyền thống.

Theo báo cáo từ UBND huyện Bát Xát, từ ngày 1 đến 10/9, đợt mưa lũ và sạt lở đất đã gây ra tổn thất lớn, với tổng số 14 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 8 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực không ngừng để tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại và khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt và địa hình khó khăn, tinh thần đoàn kết và sự tận tâm của các lực lượng chức năng đã góp phần bảo vệ tính mạng và hỗ trợ kịp thời cho những người dân đang gặp nguy hiểm.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn