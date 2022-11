Thấy mẹ bị cướp kề dao vào cổ, con gái 5 tuổi bảo vệ mẹ bằng hành động bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP Biên Hòa cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để điều tra về vụ cướp tài sản xảy ra vào 2 ngày trước đó.

Thông tin từ Người Lao Động, vào tối 27/11, chị H. 46 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) đang dắt con gái 5 tuổi đi bộ trên đường D6, khu phố 7, phường Thống Nhất thì bị tên cướp bất ngờ tấn công từ phía sau bằng dao. Kẻ cướp kề dao vào cô người phụ nữ rồi giật chiếc điện thoại hiệu Iphone 12 trên tay cô.

Ngay khi bị tấn công, chị H. lập tức cố vùng vẫy, phản ứng lại tên cướp thì bị hắn ta dùng dao gây thương tích vùng cổ.

Đáng chú ý, quan sát đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân gần đó, có thể thấy phản ứng đầy quyết liệt của bé gái 5 tuổi khiến ai nấy bất ngờ. Thay vì sợ hãi hoảng loạn, cô bé chỉ mới 5 tuổi này lập tức lao vào gã cướp và dùng tay đánh. Trong khi mẹ và kẻ xấu giằng co, bé liên tục áp sát, dùng thân thể bé nhỏ "chiến đấu" cùng mẹ.

Nghe tiếng la hét thất thanh của hai mẹ con, người dân liền chạy đến hỗ trợ truy bắt đối tượng nhưng bất thành. Tuy nhiên, đến trưa 29/11, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ kẻ cướp giật nguy hiểm là Nguyễn Quang Vinh khi đang lẩn trốn tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa.

Qua đấu tranh, đối tượng Vinh khai do không có tiền tiêu xài nên đã chuẩn bị dao Thái Lan để làm dụng cụ đi tìm người cướp tài sản. Khi đến địa điểm trên, phát hiện chị H. có cầm theo điện thoại nên Vinh đã khống chế để cướp tài sản.

Được biết, Vinh đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản. Đối tượng này vừa mới ra tù vào năm 2021, sau đó lại tiếp tục đi gây án.

