Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao vào cuộc vụ mặc đồ thanh niên xung phong nhảy múa trong quán karaoke

Hình ảnh đăng tải trên kênh TikTok có tên karaoke Paris Club Linh Đàm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 20-3, trên mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền hình ảnh và video một nhóm người trong trang phục biểu diễn thanh niên xung phong vào quán karaoke.

Nội dung trong clip cho thấy nhóm này khoảng 10 người, bước vào quán karaoke, rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát.

Sau đó, video xuất hiện hình ảnh bên trong phòng hát, nhóm người này nhảy múa trên nền nhạc sôi động.

Cuối video là cảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong chào tiễn biệt một nhóm phụ nữ, cảnh quay trước cửa quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2 (chung cư HUD2 Twin Towers, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Những người mặc áo thanh niên xung phong hát hò trong quán karaoke - Ảnh: Chụp màn hình



Clip trên sau khi đăng tải nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận, nhiều người cho rằng quán karaoke trên đang làm xấu đi hình ảnh của người thanh niên xung phong.

Đại diện quán karaoke nói gì?

Trưa 20-3, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với đại diện quán karaoke và các bên liên quan để tìm hiểu rõ sự việc.

Theo đại diện quán karaoke Paris Club, những người mặc trang phục thanh niên xung phong trong clip đăng tải trên mạng là nhân viên đang làm việc tại quán.

Sau khi những nhân viên này trúng nghĩa vụ quân sự có tổ chức liên hoan chia tay và đăng clip trên lên kênh TikTok cá nhân.

...

"Clip này đăng tải từ tháng 2-2024, trang phục giống thanh niên xung phong mà nhân viên mặc trong clip là trang phục biểu diễn.

Những thanh niên này quay clip trong dịp liên hoan, vui chơi trên nền một bài hát cách mạng chứ không có ý làm xấu đến lực lượng bộ đội" - đại diện quán karaoke trên lý giải.

Trước câu hỏi tại sao clip đăng tải trên TikTok cá nhân của nhân viên, nhưng sau đó lại được đăng lại trên kênh TikTok có tên của quán là Karaoke Paris Club Linh Đàm, vị này giải thích đây là kênh của các cộng tác viên tự lập, chứ không phải kênh chính chủ của quán.

"Chúng tôi có hệ thống cộng tác viên booking (người kêu gọi, mời chào khách về cho quán - PV) nên họ đăng clip lên để câu khách, chứ chúng tôi không có kênh TikTok chính thức.

Các cộng tác viên này tự lập ra kênh TikTok, đăng lên, nếu thông qua đây kiếm được khách về thì sẽ được chia % trên hóa đơn mà khách sử dụng dịch vụ. Nên các bạn này thường lấy tên của quán để quảng cáo nhằm hút khách về để lấy %, chứ clip này không phải do quán trực tiếp đăng tải" - vị này giải thích.

Công an TP, thanh tra hai sở vào cuộc

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 20-3, bà Vũ Thị Hồng Hạnh - phó chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - cho biết đơn vị đang vào cuộc để kiểm tra, xác minh sự việc.

Bên trong khu lễ tân của quán karaoke - Ảnh: chụp màn hình



Thông tin với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cho biết về sự việc trên, Thanh tra sở đang phối hợp với PA03 (Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội), cùng với Công an quận Hoàng Mai xác minh làm rõ sự việc.

"Chúng tôi phải xác minh, đấu tranh xem nội dung trong clip có diễn ra ở quán karaoke Paris Club Linh Đàm hay không.

PA03 cũng đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xác minh xem nguồn tư liệu tung lên từ đâu, phải làm nhiều hướng. Khi xác minh được vi phạm sẽ phối hợp với UBND quận Hoàng Mai xử lý và báo cáo lại" - vị này nói thêm.

Tác giả: Phạm Tuấn



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ