Tạm giữ đối tượng đập phá ô tô khi va chạm trên đường gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 8-12, Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Xuân Toàn để điều tra về hành vi đập phá ô tô khi va chạm giao thông trên đường.

Clip ghi lại vụ việc

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại, vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 7-12, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT747A theo hướng từ huyện Bắc Tân Uyên về TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Khi đến khu vực phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên thì va chạm nhẹ với xe ô tô chạy cùng chiều khiến người này loạng choạng tay lái. Nam thanh niên đã xuống xe máy rồi tiến đến chặn đầu ô tô, dùng tay hành hung tài xế.

Chưa dừng lại, đối tượng còn hung hăng chạy đi lấy một cây gỗ lao tới đập bể kính chắn gió của xe ô tô khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Lúc này tài xế hoảng sợ phải mở cửa xe chạy ra ngoài.

Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm khiến phương tiện qua khu vực bị ách tắc, chiếc xe bị chặn lại ngay giữa đường.

Người đàn ông dùng cây gỗ đập bể kính xe ô tô



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Tân Uyên đã đến hiện trường, khống chế đưa người đàn ông có hành vi đập phá ô tô về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, đối tượng khai tên là Lê Xuân Toàn (SN 1986, quê TP Hà Nội, tạm trú TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), từng có 1 tiền án về tội giết người.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Toàn có nồng độ cồn trong cơ thể. Đối tượng khai nhận trước đó có nhậu với bạn bè, trên đường về nhà thì xảy ra va chạm dẫn đến sự việc như trên.

