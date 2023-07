Tạm giam kẻ dùng điếu cày đánh cháu ruột chấn thương sọ não

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang, ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam La Văn Minh (SN 1954, trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) về tội giết người.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Văn Minh. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang)

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/4, La Văn Minh có rủ anh P. V. Đ (SN 1975, Minh là cậu ruột của Đ.) đến nhà ăn cơm, uống rượu.

...

Do uống nhiều rượu nên giữa Minh và anh Đ. xảy ra mâu thuẫn. Minh đã cầm ống điếu dùng đánh vào đầu của Đ. khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà. Minh định đánh tiếp thì được mọi người can ngăn.

Cú đánh khiến anh Đ. bị chấn thương sọ não kín. Cơ quan công an xác định hành vi của La Văn Minh có dấu hiệu của tội Giết người.

Tác giả: ANH VĂN

Nguồn tin: vtc.vn