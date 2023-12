Sốc với quá khứ hư hỏng, gái gú của Lâm Chấn Huy và cái chết của người em thân thiết: Mẹ ruột và vợ nói gì?

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Sau quá khứ ăn chơi trác táng, Lâm Chấn Huy đã bừng tỉnh và giác ngộ để thay đổi.

Quá khứ tăm tối, ăn chơi trác táng

Lâm Chấn Huy, tên tên là Hoàng Văn Hiệp, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với những ca khúc như Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt... Nay Lâm Chấn Huy 42 tuổi và đang có tổ ấm hạnh phúc với bà xã xinh đẹp Thu Hương cùng con trai kháu khỉnh.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà mới đây, Lâm Chấn Huy dí dỏm tâm sự về việc đổi nghệ danh: "Thời còn tên Hoàng Văn Hiệp, đúng là không có cái show nào, chết đói luôn. Đổi qua tên Lâm Chấn Huy, tự nhiên cũng có ăn". Anh cho biết ngày đó đi hát cho đoàn Minh Đen ở các tỉnh miền Tây, nghệ sĩ Tô Kiều Loan và danh hài Tiến Cường mới nói: "Thằng này cao to, nhìn cũng sáng sủa. Để nghĩ cái tên nào dễ nhớ mà khó quên. Đó là có chữ Chấn nên đặt sang Lâm Chấn Huy".

"Đặt xong là hôm sau đi hát thay đổi luôn. Tôi cũng không hiểu, có nhiều show luôn. Sau cái đêm đó là hôm sau lên hát mọi người yêu mến, không ghét nữa", Lâm Chấn Huy chia sẻ. MC Ngọc Lan, Quốc Thuận đã cho rằng một cái tên đã thay đổi cuộc đời. Nhưng để có được ngày hôm nay, nam ca sĩ đã đi qua nhiều sai lầm và có một quá khứ hư hỏng.

Lâm Chấn Huy trải lòng về quá khứ ăn chơi trác táng làm cho cha mẹ buồn.

MC Quốc Thuận cho rằng Lâm Chấn Huy nhìn bề ngoài có vẻ bặm trợn nhưng tiếp xúc lại thấy rất hiền. Nam ca sĩ tâm sự: "Tôi cũng hiền nhưng cũng có khi tôi hư lắm. Đến năm 2015, tôi bắt đầu hư. Hư là làm cho cha mẹ buồn. Khi mình nổi tiếng, có nhiều cám dỗ lắm. Mình cũng đang là người phàm, mình không cưỡng được. Tôi có làm cho cha mẹ buồn ở những cuộc ăn chơi, ăn nhậu. Hễ mà bạn bè rủ, gọi dù mấy giờ đêm tôi cũng đi, thậm chí đi thâu đêm suốt sáng. Cha mẹ buồn và có dậm chân đấm ngực. Đó là khoảng thời gian sai lầm lớn nhất của tôi.

Khi mà tôi té xuống nữa, trong cuộc sống thì tôi mất đi một người em. Đó là ca sĩ Cao Trung. Khi em ấy mất, tôi ngộ ra, tôi tỉnh người luôn. Tôi mất mát đi người thân của mình. Tôi nghĩ, nếu mà tiếp tục như thế này thì sẽ mất đi những người thân thật sự như cha mẹ của mình. Ngày đêm tôi bứt rứt, tôi tự giam mình trong nhà. Tôi cứ nằm, khi mở mắt ra chỉ muốn nhắm mắt lại.

Anh cho biết đã tỉnh ngộ khi nam ca sĩ Cao Trung - người em cùng quê của mình mất.

Cậu ca sĩ đó rất là thân với tôi, ăn chơi, ăn nhậu cái gì cũng có hai anh em cả. Khi em ấy mất, tôi tự nhiên bừng tỉnh. Tôi nằm hình như cũng 4-5 đêm. Lúc đó, trong tôi cũng có Phật pháp rồi, tôi nằm nhưng tôi nghe pháp, hình như vào trong tiềm thức, tôi ngộ ra và bắt đầu sám hối trước Phật, hàng ngày niệm Phật và mình thoát ra được con đường đó.

Chứ vào trong đó rồi thì cái đó quyến rũ mình lắm như ăn chơi, ăn nhậu này kia rồi gái gú nữa. Mọi người thông cảm, tôi kể ra là muốn gửi đến tất cả thế hệ trẻ và đặc biệt là các bạn trẻ ở quê vừa mới nổi lên, mình không làm chủ được mình. Tôi đã đi vào vết xe đổ đó, tôi đã sợ rồi".

Lâm Chấn Huy rất thật thà kể: "Chuyện gái là quan trọng nhất với tôi. Bình thường đi ra gặp ai mà mặc đồ hở hở là đập vào mắt mình rồi. Đàn ông mà, đập vào mặt xong đầu tiên là tôi quay đi chỗ khác, không nhìn nữa rồi niệm Phật rồi chặt đứt luôn. 5 tháng, 7 tháng rồi 1 năm như vậy là quen. Bây giờ trong người tôi, tôi tự hào đã kìm chế được".

Anh không ngại chia sẻ để cảnh tỉnh thế hệ trẻ.

Nam ca sĩ cho biết, khi mình tỉnh ngộ, tự nhiên những người bạn xấu hồi trước dạt đi đâu hết. Lâm Chấn Huy còn cho hay, trong lúc khó khăn, có 2 người con gái và 1 người con trai đã giúp anh. Lương Gia Huy cũng là một người đã giúp Lâm Chấn Huy, giới thiệu đàn em vào công ty khi mới ở quê lên.

Lâm Chấn Huy cũng nhớ đến người tình cũ 8 năm đã giúp mình. Bài hát Không gì có thể thay thế em, Nụ hôn và nước mắt cũng từ người đó mà ra. Nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ: "Lúc 2 người quen nhau thì bị vấn đề gì đó, không tài nào có con được. Dần dần, duyên đó cũng không kết nối được và chia tay luôn. Khi chia tay, tôi bị một vấn đề hơi tế nhị. Vấn đề này không tin cũng không được, đó là cô ấy chơi 'ngải'. Mà có luôn, khiếp vậy đó. Sau cô đó tôi thành ra nhậu nhẹt, ăn chơi trác táng này kia. Tôi rơi tình trạng đó, cuộc vui nào cũng có mình cả".

Nghĩ về những biến cố đã qua, Lâm Chấn Huy cảm nhận: "Sướng, vui và cảm ơn những điều đã xảy ra như tôi hư hỏng và những cuộc thâu đêm suốt sáng. Nếu không có những ngày đó thì chắc có lẽ bây giờ, 1 là tôi ngơ ngơ, 2 là nếu không cẩn thận thì cũng bị công an bắt, 3 là có thể bị tai nạn xe cộ. Chính những điều đó mới có ngày hôm nay, tiền không mua được".

Lâm Chấn Huy cho rằng nếu không có những ngày tháng đó có thể giờ mình "ngơ ngơ", bị công an bắt hoặc gặp tai nạn.

Mẹ ruột và vợ chia sẻ về nam ca sĩ

Hiện tại, Lâm Chấn Huy đi hát, vợ kiêm luôn quản lý và bầu sô đi cùng chồng. Lâm Chấn Huy thú nhận: "Tôi chưa biết số tài khoản, chưa biết cách chuyển tiền luôn. Tôi cũng không muốn học vì có vợ lo hết". Nói về cuộc sống của mình bây giờ, nam ca sĩ cho hay: "Hàng ngày tôi cứ ăn, tập thể dục và tu tập. Hàng ngày thì niệm Phật, đi hát và lo cho nghề, nghĩ cái gì đẹp nhất để phục vụ khán giả".

Vợ Lâm Chấn Huy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nói về quyết định chọn, yêu và gắn kết với Lâm Chấn Huy - một nam ca sĩ từng có nhiều cô gái vây quanh và cả những scandal, cô cho biết: "Tôi nghĩ đó là do một chữ duyên, nếu không thì cũng không đi đến ngày hôm nay. Lúc đầu mới quen thì tôi cũng không biết anh có nhiều cô gái bên cạnh. Mới đầu tôi chưa thích nghi được thì cũng buồn và nghĩ sao có nhiều người như vậy?

Dần dần tôi cảm nhận được tình cảm của anh và biết được khi anh quyết định chọn mình thì chỉ hướng về mình thôi, còn những cái ngoài lề đó thật ra là người ta yêu mến chồng mình, đôi khi sự yêu mến đó người ta nghĩ sang những góc khác, còn anh Huy không nghĩ thế là được. Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng".

Vợ Lâm Chấn Huy chia sẻ có nhiều fan cuồng thậm chí muốn trao thân cho chồng mình.

Nói về những vấn đề với fan nữ của chồng, Thu Hương cho biết cô cũng từng gặp phải nhưng ít: "Lúc chưa cưới, rất nhiều người biết tôi quen anh Huy, đố kỵ cũng có hoặc người ta không thích mình vì mình gần với thần tượng của người ta. Có những fan thần tượng đúng mực, anh Huy nói gì cũng nghe nhưng khi biết tôi sắp cưới anh thì họ bắt đầu có những ngôn từ hoặc cách cư xử bắt đầu khác, kiểu như không muốn thần tượng của mình cưới ai hết".

Bà xã nam ca sĩ cũng từng bắt gặp những tin nhắn fan nữ nhắn cho chồng như "Em yêu anh, em thích anh. Hôm nay anh rảnh không, em muốn gặp anh". Cô bày tỏ: "Yêu thần tượng mà yêu cuồng, nghiêng về tình cảm nhiều, có nhiều bạn như kiểu muốn trao thân luôn".

Thu Hương cho biết lúc đầu đọc những tin nhắn đó cô không vui, bực bội, nghĩ chồng mình phải có gì đó thì người ta mới nhắn vậy. Sau cô mới nhận ra toàn là bên kia nhắn tới và chồng mình không trả lời. Cô cho biết Lâm Chấn Huy là người rất thật thà, anh luôn nói ngắn gọn chứ không hay mật ngọt như những người đàn ông khác. Anh chỉ nói với cô: "Của vợ thì mãi là của vợ".

Về sau, Thu Hương đã hiểu ông xã chỉ hướng đến mình.

Chia sẻ về vợ mình, Lâm Chấn Huy cho biết lý do gắn bó với cô vì: "Hương đúng là một người phụ nữ của gia đình. Một lý do nữa là chúng tôi hợp, hợp về nhiều thứ kể về cách sống và đời sống vợ chồng".

Thu Hương tiết lộ, chồng mình rất thật thà, khi chơi với bạn bè thì mỗi người một tính nhưng bạn xấu nhiều hơn bạn tốt: "Chồng tôi gặp những người bạn không tốt nhiều hơn là bạn tốt. Tại vì tính của anh ấy quá thật. Để tìm một người chân tình trên tình bạn, cách đây mấy năm thì tôi chưa thấy ai luôn. Bây giờ toàn bạn đạo, con Phật nên thương nhau. Giai đoạn trước, có nhiều người đến cửa là tôi đuổi luôn". Nam ca sĩ dí dỏm: "Đuổi xong Lâm Chấn Huy trốn đi luôn".

Tại chương trình, mẹ ruột của Lâm Chấn Huy cũng xuất hiện. Người phụ nữ quê giản dị, mộc mạc được con dâu trang điểm để lên tivi. Bà nói chuyện thật thà và cũng sở hữu giọng hát hay. Bà tâm sự, nhà làm nông rất nghèo, có khi khoai không có mà ăn. Khi Lâm Chấn Huy vào thành phố và được ông bầu nhận, bố mẹ rất mừng.

Mẹ ruột giản dị, chân chất của Lâm Chấn Huy xuất hiện trên truyền hình.

Nói việc Lâm Chấn Huy từng làm bố mẹ buồn vì hư hỏng, bà chia sẻ: "Khi đó thì cũng buồn thật. La con thì la một chút đó thôi. Sợ con mình làm những điều không hay. La xong rồi tí lại dỗ liền, sợ bố mẹ la con nhiều thì con hay nghĩ quẩn.

Những lúc buồn, mẹ chỉ có khóc thôi chứ không tâm sự được với ai. Chỉ gọi cho con thôi, tâm sự với con để con giãi bày cái tội. Hồi đó nó vợ con chưa có, cũng biết tâm sự với ai, rồi đi ra đường lại bạn bè rồi khổ. Ai cũng có lần va vấp, dại khờ. Mà mình biết sửa đổi là được. Bố mẹ không tiếc của, chỉ tiếc con thôi".

Bà chia sẻ cảm xúc về quá khứ hư hỏng của con trai.

Giờ đây, Lâm Chấn Huy đã nhận ra lỗi lầm, biết ơn cha mẹ và vợ đã ở bên mình.

Tác giả: ANNE

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn