Say rượu trèo lên cột điện, người đàn ông bị điện giật rơi xuống đất

Vụ việc xảy ra vào ngày 7/1, tại thị trấn Jewar, nằm ở quận Gautam Buddha Nagar của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông say xỉn đang trèo lên một cây cột điện. Có thể thấy một số người đã thúc giục anh ta bước xuống khỏi cột điện nhưng không được.

Các quan chức cảnh sát cho biết, người đàn ông ở Greater Noida đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi trèo lên cột điện trong tình trạng say xỉn rồi ngã xuống đất do bị điện giật. Họ cho biết thêm, người đàn ông 35 tuổi đã sống sót sau vụ điện giật và hiện đang hồi phục.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết: "Noshad, một người dân ở quận Bulandshahr đã leo lên cột điện gần Dauji Mandir ở Jewar và giật lấy dây điện, khiến anh ấy bị điện giật.

Cảnh sát đã người đàn ông vào Bệnh viện Kailash trong tình trạng bị thương và sau đó anh ta được chuyển đến Trung tâm Chấn thương. Hiện tình trạng của anh ấy đã ổn định". Quan chức này cho biết thêm, hành động cần thiết đang được thực hiện.

