Sau vụ việc hành hạ chú chó ở Hải Phòng: Nhân viên bảo vệ xin nghỉ việc, cô giáo Bí thư Đoàn từ chức

Liên quan đến sự việc một con chó đi lạc vào Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) đã bị bảo vệ của trường bắt lại, trói chân, miệng, Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An đã vào cuộc, yêu cầu nhân viên bảo vệ Nguyễn Duy Gam tường trình.

Chú chó đã được giải cứu và trả về cho chủ

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An, vụ việc đã được công khai hướng xử lý, nhân viên bảo vệ Nguyễn Duy Gam đã xin lỗi và xin được chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 22/3.

Đối với cô giáo Vũ Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn trường đăng ý kiến cá nhân trên mạng xã hội, lãnh đạo nhà trường cho rằng cô Hương đã không kiềm chế cảm xúc, không thông qua Ban Giám hiệu, diễn đạt không rõ nghĩa với mong muốn nhắc nhở học sinh dẫn gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Hiện cô giáo Vũ Thị Thu Hương đã có đơn xin rút khỏi Ban chấp hành và xin thôi giữ chức Bí thư Đoàn trường THPT Kiến An.

Trường THPT Kiến An cũng yêu cầu giáo viên Vũ Thị Thu Hương tạm dừng hoạt động giáo dục trong thời gian 14 ngày, kể từ 22/3 để ổn định tâm lý và kiểm điểm nhận rõ sai phạm, xem xét xử lý kỷ luật (nếu có).

Đại diện Trường THPT Kiến An, cho biết thêm, chú chó đã được giải cứu và trả về cho chủ.

Sau sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức tập trung học sinh cùng đại diện cha mẹ học sinh để thông tin rõ sự việc. Đồng thời công khai nhận trách nhiệm về những việc xảy ra tại nhà trường, khẳng định không có việc nhà trường chỉ đạo truy tìm và yêu cầu xử lý kỷ luật bất kì học sinh nào liên quan đến sự việc trên.

Hành hạ, đánh đập vật nuôi sẽ bị xử phạt

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi đã được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

Trong đó, theo Điều 29 của Nghị định này về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, quy định phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi vi phạm sau đây: không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ; đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ; không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ.

Cũng theo khoản 1 Điều 29 của Nghị định quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi. Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng đối với hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

Mức xử phạt cao nhất đối với hành vi đánh đập vật nuôi là 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ và 3 triệu đồng đối với cá nhân.

Trước đó, từ ngày 18/3,mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung có một con chó đi lạc vào Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) đã bị bảo vệ của trường bắt lại, trói chân, miệng. Khi học sinh phát hiện và ý kiến thì bảo vệ nói: “Chó để làm thịt”. Sau đó, con chó được người bảo vệ chở ra quán thịt chó.

Một số học sinh vì muốn cứu chú chó nhưng không biết phải làm gì nên đã đăng sự việc lên mạng. Kèm theo thông tin là hình ảnh của chú chó đã bị trói 4 chân, miệng, nằm trong một góc sân. Thông tin, hình ảnh đã lập tức gây xôn xao và khiến nhiều người bức xúc với việc làm của bảo vệ nhà trường.

Sau đó, trên mạng tiếp tục xuất hiện hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Đoàn trường THPT Kiến An phê bình nhóm học sinh đã đưa thông sự việc lên mạng xã hội khiến nhà trường bị chỉ trích và học sinh này sẽ bị kỷ luật.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn