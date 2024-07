Quan khách đến đám cưới phải xắn quần, biết lý do ai nấy cũng đồng cảm

Your browser does not support the video tag.

(Video: Khách đến đám cưới phải xách giầy và xắn quần vì nước ngập dâng cao)

Theo đó, đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch mà gia đình đã bàn bạc trước đó. Thế nhưng, gia đình lại không lường trước được thời tiết nên hôm diễn ra đám cưới, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ khu vực sân khấu bị ngập nặng.

Chính điều này khiến quan khách đến dự tiệc đám cưới phải xách giầy dép, xắn quần để tránh bị ướt đồ.

... Nước lênh láng ở khu vực sân khấu đám cưới



Tuy nhiên, chính vì trận mưa lớn này đã khiến cho đám cưới trở nên đặc biệt hơn. Có lẽ đây là một kỷ niệm khó quên với cô dâu - chú rể cũng như hai bên gia đình.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, đám cưới mà gặp trời mưa là may mắn. Theo đó, người ta tin rằng, mưa vào ngày cưới tượng trưng cho khả năng sinh sản và làm sạch, đây là điềm lành.



Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn