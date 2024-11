Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Thành

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.



Tại kỳ họp, HĐND huyện Yên Thành tiến hành các thủ tục trình tự theo luật định để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX đối với ông Phan Văn Tuyên (nghỉ hưu theo chế độ). Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX đối ông Phan Thanh Hà để nghỉ hưu theo chế độ.

HĐND huyện Yên Thành thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự, biểu quyết và bầu ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu, với tỷ lệ phiếu 100% bầu ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua Tờ trình của UBND huyện về việc giới thiệu để đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với bà Đặng Thị Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính huyện. Kết quả, bà Đặng Thị Dung được tín nhiệm với tỷ lệ phiếu 100% bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại Quyết định số 2958-QĐ/TU, ngày 29/10/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định luân chuyển, chỉ định ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Vũ Tuấn Dũng bàn giao công tác và đến nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/11/2024.

Tân Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành sinh ngày 28/9/1976, quê quán Lý Nhân (Hà Nam); có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kiến trúc sư; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Vũ Tuấn Dũng trải qua nhiều vị trí công tác ở các cơ quan, địa phương. Từ tháng 6/2002 - 12/2009 là chuyên viên Phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng Nghệ An. Từ tháng 1/2010 - 10/2010 là Phó trưởng Phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng. Từ tháng 11/2010 - 3/2016 là Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc tỉnh Nghệ An. Từ tháng 3/2016 - 3/2021 là Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai và từ tháng 3/2021 đến nay là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Tuấn Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đại biểu HĐND huyện Yên Thành đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới; khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao. Tân Chủ tịch UBND huyện Yên Thành hứa sẽ nỗ lực hết mình, phát huy trí tuệ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, cùng với hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát huy trí tuệ tập thể, năng động, sáng tạo vượt qua thách thức, khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đưa huyện nhà ngày càng vươn lên phát triển.

