Phát hiện vợ ngoại tình, vác súng bắn chết tình địch

Chiều 21/5, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Ngọc Nhân (SN 1985, trú tại thôn Cư H’lâm, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện 1 thi thể nam giới tử vong bên lề đường thuộc địa bàn thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar nên đã trình báo Công an.

Nhận được tin báo, Cơ quan CS ĐT Công an huyện Čư M’gar phối hợp với Phòng CSHS, Phòng KTHS Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, triển khai tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh vụ việc. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh N.H. (SN 1985, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) tử vong do bị đạn bắn vào người.

Xác định đây là vụ án mạng, Công an huyện Čư M’gar đã thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Và chỉ sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Ngọc Nhân nên đã tiến hành vận động đối tượng ra đầu thú và đến khoảng 10h15 cùng ngày, Hoàng Ngọc Nhân đã đến Cơ quan điều tra trình diện khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Nhân, trước đó vào khoảng 21h tối 20/5, Nhân phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh N.H. nên Nhân đã âm thầm mang theo 1 khẩu súng tự chế đi tìm anh N.H để nói chuyện. Khi đi đến địa bàn thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar thì Nhân phát hiện anh N.H đang dừng xe bên đường.

Ngay lúc này, Nhân đã đi lại phía anh H. Rồi dùng súng tự chế bắn 1 phát vào người anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhân mang khẩu súng đi cất dấu, đồng thời bỏ trốn. Sau khi nhận được thông tin vận động ra đầu thú của Công an, Nhân đã ra trình diện.

