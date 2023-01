Phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều vết máu

Theo vị này, khoảng 11h trưa ngày 18/1, UBND và Công an xã Liên Hiệp nhận được tin báo từ con của bà Tỉnh Thị L. (SN 1971, trú thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp về việc phát hiện mẹ tử vong bất thường tại nhà riêng tại thôn này.

Khu vực gần hiện trường vụ án mạng.

Cụ thể, lúc này hàng xóm bà L. gọi không thấy bà L. trả lời nên đã gọi con trai của bà L. Do không liên lạc được với mẹ nên con bà L. đã sang tìm. Khi mở cửa, người này hoảng hốt phát hiện bà L. đã tử vong.

“Lúc mở cửa người nhà phát hiện trên người nạn nhân be bét máu, nhiều bộ phận trên cơ thể có vết chém. Công an đã ngay lập tức phong toả hiện trường nhà riêng của bà L. Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân ”, vị lãnh đạo này nói.

Được biết, hiện bà L. đang sống độc thân vì đã ly thân với người chồng cũ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

