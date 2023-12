Nữ chủ quán spa bị người tình bắt giữ trong nhiều giờ

Ngày 5-12, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đệ (SN 1988, trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Người phụ nữ bị không chế suốt nhiều giờ. Ảnh cắt từ clip



Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 8 giờ ngày 4-12, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị T. (SN 1991, trú tại xã Thắng Lợi), Đệ mang theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 35 cm) đi vào quán spa (tại xã Thắng Lợi) do chị T. làm chủ. Tại đây, Đệ đã khóa cửa kính và cửa cuốn rồi bắt giữ, dí dao vào cổ khống chế chị T. Khi Đệ khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có nhân viên của quán là chị H. (SN 1999, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

...

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt. vận động, thuyết phục Đệ thả 2 người phụ nữ. Đến khoảng 16 giờ 30 chiều cùng ngày 4-12, Đệ đã mở cửa để chị H. ra ngoài và người đàn ông vẫn tiếp tục dùng dao đe dọa, khống chế chị T..

Lực lượng Công an tiếp tục thuyết phục, kêu gọi Đệ thả chị T. ra ngoài song người đàn ông này vẫn ngoan cố, không hợp tác với lực lượng Công an. Đến 19 giờ cùng ngày, khi Đệ sơ hở, các lực lượng Công an đã bắt giữ người đàn ông, giải cứu thành công chị T.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động