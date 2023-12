NÓNG: Bắt tạm giam phụ huynh chặn đường đánh học sinh dã man

Ông Mỹ đánh cháu Khiêm tại ngã tư cách trường 800m - Ảnh từ camera an ninh người dân

Sau khi có kết quả này, UBND huyện Tư nghĩa đã chỉ đạo Công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi, tổ 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.

Lệnh bắt được thực hiện vào khoảng 20h tối cùng ngày.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây tổn hại cho trẻ em nên Huyện ủy, UBND huyện theo dõi liên tục, việc thực hiện lệnh bắt yêu cầu làm ngay trong đêm”, ông Vinh nói.

Chiều 18-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đăng Vinh cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm người đánh học sinh tới tấp, đủ yếu tố lập tức khởi tố.

Yêu cầu điều tra, xử lý nhanh vụ phụ huynh chặn đường đánh học sinh

Hành vi xâm hại trẻ em không thể chấp nhận

"Tôi đã xem clip từ camera an ninh của người dân thời điểm xảy ra vụ việc. Không thể hình dung vì sao lại đánh cháu bé tới tấp và nặng tay đến vậy. Đây là hành vi không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm. Tôi yêu cầu công an điều tra, đủ yếu tố lập tức khởi tố", ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết UBND huyện theo dõi sát sao vụ việc, về phần công an đang làm các bước theo trình tự như lấy lời khai, giám định thương tích; Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp ban giám hiệu Trường THCS thị trấn La Hà nắm rõ nguyên nhân, làm công tác tư tưởng cho học sinh ổn định tâm lý; các hội đoàn thể thăm hỏi, động viên và nắm tâm tư nguyện vọng của cháu bé và phụ huynh cũng như có tiếng nói bảo vệ trẻ em...

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa cho biết ngay sau sự việc xảy ra đã báo cáo Huyện ủy, UBND huyện.

Sơ bộ nguyên nhân đã nắm được từ phía nhà trường, còn kết luận nguyên nhân cuối cùng phải chờ Công an huyện. Nhưng dù là lý do gì, việc phụ huynh đánh học sinh một cách thô bạo như vậy không thể chấp nhận được.

...

"Đáng ra khi phát hiện mâu thuẫn của con với bạn, cần tìm hiểu, giải thích, phối hợp nhà trường để cùng nhau giáo dục. Không ai lại chặn đường dọa dẫm rồi đánh như vậy. Hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị bảo vệ trẻ em đã vào cuộc bảo vệ học sinh bị đánh", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa nói.

Cháu Khiêm bị ông Mỹ đánh bằng nắm tay, cùi chỏ, chân - Ảnh từ camera an ninh người dân



Bị nghi ngờ oan, còn bị người lớn đánh

Trước đó, khoảng 11h30 trưa 8-12, cháu Lâm Gia Khiêm (14 tuổi, lớp 9 Trường THCS thị trấn La Hà) tan học và đi xe đạp về nhà. Khi cách cổng Trường THCS thị trấn La Hà khoảng 800m, ông Phan Thượng Mỹ (phụ huynh của một bạn học cùng lớp cháu Khiêm) đi phía sau trờ đến.

Theo camera của người dân ghi lại toàn bộ vụ việc, ông Mỹ và cháu Khiêm dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây. Sau đó ông Mỹ lao đến đánh, cháu Khiêm phản kháng thì ông Mỹ đánh nặng hơn và toàn vào vị trí hiểm trên cơ thể như đầu, gáy, bụng...

Đánh xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu Khiêm ngồi xuống nền đường, một lúc thì đứng dậy. Người dân khu vực biết chuyện đến thăm hỏi và một cô giáo trong trường đi ngang qua thấy cháu Khiêm chảy máu mũi đã hỏi chuyện rồi hỗ trợ liên hệ gia đình, đưa cháu Khiêm đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa điều trị.

Sau đó cháu được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bác sĩ kết luận cháu Khiêm bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, nôn ói, sây sát ở hai vai do bị đánh. Chẩn đoán cháu bị tổn thương nội sọ, đã chuyển đến khoa ngoại thần kinh điều trị.

Bốn ngày điều trị, cháu dần ổn định, gia đình xin cho cháu về nhà tiếp tục điều trị để tiện ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1.

Ông Vinh, chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết nguyên nhân dẫn đến ông Mỹ chặn đường đánh cháu Khiêm xuất phát từ một việc rất đơn giản là con ông Mỹ bị mất máy tính và nghi ngờ Khiêm lấy, sau đó về nói với mẹ.

Phụ huynh hai em đã có trao đổi với nhau qua điện thoại. Hôm sau, em học sinh giấu máy tính của con ông Mỹ (không phải Khiêm) đã chủ động trả lại máy tính.

Khiêm và con ông Mỹ có nói qua nói về, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chuyện học trò thông thường, không ngờ ông Mỹ lại chặn đường rồi đánh cháu Khiêm.

Tác giả: Trần Mai



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ