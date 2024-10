Người đàn ông cầm bó hoa toàn 500.000 đồng làm quà 20/10 nhưng phản ứng của cô gái lại khiến CĐM dậy sóng tranh cãi và sự thật bất ngờ

20/10 là ngày đặc biệt đối với những người phụ nữ Việt Nam, một dịp để ghi nhận, tôn vinh cũng như để thể hiện tình yêu thương nhiều hơn nữa với những người phụ nữ ta trân trọng, dù bằng bất cứ hình thức nào.

Và những món quà độc lạ nhân dịp này cũng khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên mạng xã hội không khỏi xôn xao về đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm bó hoa lớn đầy những tờ 500.000 VNĐ tiến vào nhà hàng tặng cho cô gái.

Có thể thấy người đàn ông khi đó đã ăn mặc khá chỉnh tề và bất cứ ai cũng cảm nhận được anh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị điều đặc biệt này cho người anh yêu thương.

Trong bài đăng của mình, cô gái có viết: “Mấy ngày nay cứ đi ra đi vào giấu giấu giếm giếm, hoá ra là làm điều này. Phụ nữ là để yêu, để nâng niu và trân trọng. Chúc mọi người phụ nữ trên đời đều được nâng niu và chiều chuộng, 20/10 đều nhận được hoa và quà nhé!.”

Đoạn video sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều lượt tương tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận chúc mừng và chia sẻ niềm vui với cô gái khi gặp được một người yêu thương, cũng có những người nhận thấy, khi cầm bó hoa và được người đàn ông tiến lại thơm lên má, cô gái đã có phần né tránh và không “tình nguyện lắm”

Lý giải vấn đề này, cô gái trong đoạn video cũng chia sẻ, do đã là vợ chồng và ít khi bày tỏ tình cảm chỗ đông người nên bản thân đã khá ngượng ngùng cùng bất ngờ nên đã né tránh.

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng.

