Ngoại tình rồi cãi nhau với chồng, vợ trèo lên cột điện đòi tự tử

Một phụ nữ 34 tuổi đã cố gắng tự kết liễu đời mình bằng cách trèo lên cột điện và nắm vào dây điện cao thế ở Gorakhpur sau khi tranh cãi với chồng về chuyện ngoại tình.

Tuy nhiên, người dân có mặt tại đó đã báo công an, họ liên hệ với điện lực địa phương để cắt điện cứu sống người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Pipraich của Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 4/4.

Một đoạn clip về vụ việc cũng được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ đứng trên cột điện và người dân địa phương yêu cầu cô bước xuống.

Theo cảnh sát, người phụ nữ được xác định là Suman Devi (34 tuổi), mẹ của 3 đứa con, được cho là có quan hệ tình cảm với một người đàn ông. Khi chồng cô, Ram Govind (35 tuổi) phát hiện ra chuyện cô ngoại tình, cô đã yêu cầu cho nhân tình phải về sống cùng nhà với chồng.

Tuy nhiên, khi Govind từ chối và rời khỏi nhà, người phụ nữ đã cố gắng tự tử bằng cách trèo lên cột điện và nắm chặt dây điện cao thế.

Nói về vụ việc, Cán bộ Station House (SHO) của Sở cảnh sát Pipraich cho biết: "Một đội cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về một người phụ nữ trèo lên cột điện. Prima Facie có vẻ như là vấn đề tranh chấp gia đình. Chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của cơ quan điện lực địa phương, người phụ nữ đã được cứu và được đưa về nhà cùng chồng. Cho đến nay chúng tôi chưa nhận được khiếu nại nào".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn