Nghi phạm khai 'b.ắ.n chim nhưng đ.ạ.n lạc' vào thanh niên trong phòng ngủ

Chiều 11/2, Huy, 41 tuổi, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 14h50 ngày 10/2, ông Phùng Thanh Chương (56 tuổi) đang ở nhà riêng tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh bỗng nghe tiếng con trai là anh Phúc trong phòng ngủ kêu "bị bắn". Chạy vào, ông Chương thấy con bị thương, chảy máu vùng sườn trái.

Dù được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu song anh Phúc không qua khỏi.

Khoảnh khắc bắt giữ nghi phạm bắn chết thanh niên ở phòng ngủ. Video: Đức Hùng - Anh Phú

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động nhiều lực lượng điều tra xác minh. Khoảng 23h cùng ngày, Huy bị bắt khi đang lái xe máy bỏ trốn trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng CPC bắn đạn thể thao, được cho là hung khí gây án.

Theo công an, bước đầu Huy khai dùng súng bắn chim nhưng đạn lạc, gây thương tích cho anh Phúc khiến tử vong chứ không cố ý nhằm vào.

Anh Phúc từng làm việc tại Philippines, mới về quê hai tháng trước. Huy quê ở huyện Cẩm Xuyên, nhưng thời gian gần đây thường xuyên ở tại nhà bố vợ thuộc tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương - là hàng xóm gần nhà nạn nhân.

