Nghe lời hứa hão sẽ được làm Phó Giám đốc, một phụ nữ bị lừa hơn 40 tỷ đồng

Vào lúc 20h ngày 13/9, sau thời gian nghị án kéo dài do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các bị cáo là hai vợ chồng Mai Chí Phương (SN 1988) và Võ Thị Thành (SN 1990), cùng trú tại thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cùng mức án chung thân về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Võ Thị Thành nhận mức án chung thân.



Cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh thể hiện, vào tháng 7/2022 vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành có quen biết bà Nguyễn Thị T (SN 1964), trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.

Do kinh doanh, mua bán đất bị thua lỗ, đang cần tiền trả các khoản nợ cá nhân nên vợ chồng Phương, Thành đã đưa ra các thông tin gian dối về việc sắp tới sẽ có các dự án phân lô, bán nền tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng do Mai Chí Phương làm Giám đốc được thực hiện dự án này, nhưng do cần nguồn vốn lớn để sinh lời cao nên đang huy động. Với lời hứa, nếu bà T góp vốn vào các dự án này thì Phương sẽ bổ nhiệm bà này làm Phó Giám đốc Công ty.

Sau vài lần giao dịch, vợ chồng Phương và Thành đã tạo được sự tin tưởng từ bà T nên từ ngày 11/7 đến 5/11/2022, bà Nguyễn Thị T đã nhờ người thân và mượn tiền của bạn bè để chuyển qua tài khoản ngân hàng cho vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành số tiền gần 141,8 tỷ đồng. Trong đó, con gái bà T đã chuyển giúp mẹ 60 lần với số tiền hơn 62,1 tỷ đồng; con dâu chuyển 83 lần với số tiền gần 58,2 tỷ đồng, bà T nhờ bạn bè và chính mình chuyển 23 lần với số tiền khoảng 21,1 tỷ đồng.

Bị cáo Mai Chí Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng cũng bị mức án chung thân.



Quá trình giao dịch sau đó, vợ chồng Phương và Thành đã chuyển lại cho bà Nguyễn Thị T nhiều lần với tổng số tiền hơn 101,2 tỷ đồng. Số tiền hơn 40,5 tỷ còn lại, hai vợ chồng đã chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi và chơi tiền ảo hết.

Tương tự, từ tháng 3 đến tháng 6/2022, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành thông qua các mối quan hệ làm ăn có quen biết với anh Phạm Gia T, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Biết anh Thành có mối quan hệ rộng, có thể huy động, vay mượn được tiền từ nhiều nơi nên đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi dụng việc “sốt đất”, vợ chồng Phương và Thành rủ rê Phạm Gia T góp số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để chung nhau mua 3 suất đất, nhưng sau khi nhận được số tiền này hai vợ chồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tiếp đó, vào tháng 7/2022, biết anh Phạm Gia T có nhu cầu mua đất xen dắm trong khu dân cư, biết rõ anh T không có hộ khẩu ở xã Thạch Đài, không thuộc diện nhưng hai vợ chồng vẫn khẳng định sẽ mua giúp 3 lô đất liền kề với giá hơn 5,2 tỷ đồng. Tin tưởng, Phạm Gia T đã chuyển khoản số tiền hơn 4,1 tỷ đồng và số tiền này, hai vợ chồng đã sử dụng để trả nợ và chơi tiền ảo hết.

Vợ chồng Mai Chí Phương và Võ Thị Thành tại thời điểm bị bắt giữ (tháng 11/2023).



Ngoài ra, trong giai đoạn nói trên, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đưa ra các thông tin gian dối, lừa vay tiền đảo khế ngân hàng, góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản, xin cấp đất ở không qua hình thức đấu giá, lừa thuê và mượn xe ô tô sau đó đưa đi cầm cố vay tiền. Thậm chí, hai vợ chồng còn đặt làm các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của nhiều người.

Bằng các thủ đoạn gian dối nói trên, từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, Mai Chí Phương và Võ Thị Thành đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 13 người với tổng số tiền là hơn 68,6 tỷ đồng.

Mai Chí Phương và Võ Thị Thành còn lừa đảo, chiếm đoạt 3 xe ô tô gồm 1 Fortuner BKS 38A-216.12 trị giá gần 1 tỷ đồng của anh Trương Quang T, trú tại huyện Thạch Hà; 1 xe ô tô Suzuki XL7 BKS 38A-474.09 của anh Nguyễn Văn L ở huyện Thạch Hà trị giá 644,8 triệu đồng và 1 xe ô tô Innova BKS 38A-151.28 của anh Trần Hậu H ở TP Hà Tĩnh trị giá 107,6 triệu đồng. Các phương tiện này, lợi dụng quen biết hai vợ chồng mượn xe, sau đó mang đi cầm cố tài sản. Ngoài ra, hai vợ chồng còn sử dụng 3 giấy chứng nhận bìa đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại khác số tiền 4,2 tỷ đồng.

Mai Chí Phương bị cáo buộc đã lừa của 16 bị hại số tiền hơn 70,3 tỷ đồng và sử dụng 4 bìa đỏ giả lừa 7,9 tỷ đồng của 4 người khác.



Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, ngày 26/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Xây dựng Huy Đoàn Hưng để tiến hành điều tra. Đến ngày 2/12/2023 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mai Chí Phương bị tạm giam từ ngày 23/11/2023 đến nay, trong khi đó Võ Thị Thành được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.



