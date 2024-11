Nghệ An có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Với tỷ lệ phiếu đồng tình đạt 100%, ông Hiếu sẽ kế nhiệm ông Thái Thanh Quý - đã nhận nhiệm vụ Phó ban Kinh tế Trung ương hôm 26/10.

HĐND tỉnh Nghệ An hiện có hai Phó chủ tịch là ông Nguyễn Nam Đình (thường trực) và ông Nguyễn Như Khôi.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa



Ông Hoàng Nghĩa Hiếu 57 tuổi, quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; thạc sĩ chuyên ngành quản lý công trình thủy lợi. Trước khi làm Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông trải qua các chức vụ Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chủ tịch tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước (16.490 km2), đứng thứ tư về quy mô dân số với hơn 3,3 triệu, nằm trên trục giao thông chính nối liền Bắc Nam và có hệ thống đường bộ, đường sắt phát triển, xuyên quốc gia. 9 tháng đầu năm, thu ngân sách của Nghệ An đạt 16.671 tỷ đồng, bằng 143,2% so với cùng kỳ năm 2023.

HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra. HĐND quyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương; xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương.

Chủ tịch HĐND lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND cùng cấp. Nhiệm kỳ của HĐND các cấp là 5 năm, tính từ kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của khóa sau.

