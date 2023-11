Nam thanh niên vào bệnh viện n.h.ả.y l.ầ.u t.ử v.o.n.g

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 29/11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước (phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường vụ việc (Ảnh cắt từ clip)



Thời điểm trên, nhiều người hốt hoảng khi thấy một nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống sân của bệnh viện. Theo nhân chứng là các y, bác sĩ của bệnh viện cho biết, khi vào viện, nam thanh niên không phải là bệnh nhân cũng không phải là người nhà bệnh nhân, nhảy từ tầng 5 của bệnh viện xuống.

Ngay sau đó, nhân viên y tế trong bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu nhưng do chấn thương nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định tên là B.Q.H (SN 1996), quê xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài.

Clip vụ việc

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn