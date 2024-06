Một phụ nữ tử vong tại chỗ vì va chạm xe chở rác

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn.

Đến 12 giờ trưa 12-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng các lực lượng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay đoạn giao Quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng.

Tai nạn giữa xe máy và xe chở rác.



Khoảng 10 giờ 30, bà Thuỷ (59 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) chạy xe máy trên Quốc lộ 13, hướng quận Bình Thạnh đi vòng xoay Phạm Văn Đồng.

Khi vừa rẽ để vào đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Hiệp Bình Chánh), bà Thủy va chạm với xe chở rác chạy cùng chiều.

Nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị bể nát.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.



Lực lượng chức năng TP Thủ Đức và CSGT sau đó đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hôm qua, 11-6, một phụ nữ khoảng 60 tuổi chạy trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh cũng va quẹt với ô tô bán tải dẫn đến tử vong.

Tác giả: Anh Vũ - Hương Ngân



Nguồn tin: Báo Người Lao Động