Loạt xe ôtô giá 100 triệu đồng tại Việt Nam cho "tài mới"

So với Suzuki Wagon R và KIA Pride CD5, Daewoo Lacetti dường như có ưu thế hơn khi có nhiều chiếc xe đời cao hơn đáp ứng tốt trong tầm giá. Mẫu xe Hàn Quốc này được thiết kế bởi Pininfarina nên bền dáng theo năm tháng. Do là xe sedan cỡ C nên xe mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng.