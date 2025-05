Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngày 24 và 25 tháng 5

... Ban lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương Ban lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gồm 34 thành viên, do Chủ tịch nước Lương Cường làm trưởng ban. Các thành viên Ban lễ tang còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lương Tam Quang. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy. Ban Tổ chức lễ tang gồm 25 thành viên do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban. Các thành viên còn có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Thứ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng - Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an - Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng. Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thẩm, Bí Thư Thị ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển và ông Trần Tuấn Anh. Đại diện gia đình.