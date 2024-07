Làm rõ thủ phạm đột nhập “xế hộp” trộm tài sản tại Đà Nẵng

Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo của anh N. (46 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về việc bị kẻ gian phá cửa ô tô đỗ tại đường Nguyễn Văn Giáp (thuộc phường Hòa Xuân) và lấy cắp tài sản, gồm 12 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ tùy thân. Lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Xuân khẩn trương truy xét thủ phạm.

Tiến hành điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định, vào rạng sáng ngày 16/6/2024, có 2 thanh niên đeo khẩu trang, điều khiển xe máy loại Air Blade màu đỏ đen đến tiếp cận chiếc ô tô này và dùng thủ thuật lấy cắp tài sản, sau đó tẩu thoát về hướng địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục truy xét, Công an quận Cẩm Lệ xác định, 1 trong 2 đối tượng gây án là Đinh Hữu Minh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh quanh co, khai báo gian dối, kể cả việc khai man đồng phạm của mình. Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi, Minh thừa nhận người cùng mình thực hiện vụ trộm là Nguyễn Công Khanh (36 tuổi), trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó, Công an quận Cẩm Lệ triệu tập làm việc với Khanh và vụ việc trộm tại phường Hòa Xuân đã được làm sáng tỏ.

Theo đó, rạng sáng 16/6, Khanh điều khiển xe máy Air Blade BKS 43E1-348.98 xuống gặp Minh ở phòng trọ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và cùng nhau lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Khi cả 2 đi đến khu vực trên đường Nguyễn Văn Giáp (phường Hòa Xuân) thì phát hiện thấy ô-tô BKS 43A.xx.. của anh N đang đỗ tại đây. Quan sát không thấy người qua lại, Minh tiến tới xe ô-tô, dùng tay thử mở cửa xe bên tài thì cửa không khóa. Minh vào trong xe lục tìm và lấy trộm tiền, điện thoại di động và giấy tờ của anh N. rồi cùng Khanh tẩu thoát về phòng trọ của Minh.

Tại đây, Minh giữ chiếc điện thoại để sử dụng và chia cho Khanh 5,5 triệu đồng. Tất cả số tiền trộm cắp được, cả hai đã tiêu xài hết, còn chiếc điện thoại di động tang vật vụ trộm đã được cơ quan Công an thu giữ. Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, làm rõ.

