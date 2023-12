Lai lịch hai phạm nhân trốn trại khiến công an huy động 2.000 người truy bắt

Chân dung Thành (trái) và Hoàng - Ảnh: CACC

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang huy động tối đa lực lượng với 2.000 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt Phan Công Thành (36 tuổi, ngụ xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) trốn khỏi trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên).

Theo hồ sơ, ngày 22-5-2017, Nguyễn Đắc Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang Trung Quốc mua ma túy bỏ vào 3 hộp sữa mang về nước theo đường tiểu ngạch.

Ngày 29-5-2017, Hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt, thu giữ hơn 327gam methamphetamine. Hoàng bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử tội "mua bán trái phép chất ma túy" với hình phạt 20 năm tù.

Với Phan Công Thành, trong năm 2019 đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối liên quan đến đất đai để 10 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở các tỉnh thành với số tiền trên 2,4 tỉ đồng.

Trước khi xét xử Thành đã bồi thường hơn 1 tỉ đồng. Với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Thành bị TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) tuyên phạt tổng 19 năm tù.

Khi trốn trại, Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng, còn Thành chấp hành án được 2 năm 7 tháng.

Đang chấp hành án tại trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên), khoảng 15h chiều 6-12, nhân lúc sơ hở, cả hai đã bỏ trốn.

Trong hai ngày qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và trại giam Xuân Hà khẩn trương truy tìm hai phạm nhân bỏ trốn nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Phong - giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng công an cũng bố trí quân số chốt chặn, kiểm tra tất cả phương tiện lưu thông qua địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo các đối tượng không trốn ra khỏi địa bàn.

Tuy vậy, việc truy bắt hai phạm nhân gặp không ít khó khăn, nhất là vào thời điểm ban đêm. Địa bàn Hà Tĩnh có đường biên giới dài, lưu lượng xe lưu thông qua quốc lộ 1 khá lớn, hơn nữa hai phạm nhân là người địa phương thông thuộc địa bàn nên quá trình truy bắt rất vất vả.

