Khởi tố vụ án hai con gái tố cha ruột hiếp dâm

Ngày 7-5, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi liên quan vụ 2 con gái tố cha ruột xâm hại tình dục xảy ra vào năm 2011 và 2018.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, trao đổi cùng bà Đỗ T.H và 2 cháu N.T.Q.H, N.T.Q.L.



Trước đó, chiều 6-5, Công an TP HCM đã có buổi làm việc với bà Đỗ T.H - mẹ ruột của 2 cháu gái N.T.Q.H (21 tuổi) và N.T.Q.L (18 tuổi).

Công an cho biết kết quả điều tra cho thấy cháu N.T.Q.H và N.T.Q.L tố giác cha ruột là ông N.V.K xâm hại tình dục là có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an TP HCM cũng có quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố của Công an quận Bình Thạnh.

Vụ việc trên xảy ra năm 2011 và năm 2018 tại phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo điều tra, tháng 6-2024, hai chị em ruột N.T.Q.H và N.T.Q.L đã trình báo công an về việc bị cha ruột xâm hại tình dục khi các cháu 7 tuổi và 10 tuổi.

Trước đó, trong 1 lần người mẹ trách móc con gái N.T.Q.L, nói cháu nếu không nghe lời thì sẽ đưa cháu về quê ở với bố, thì cháu N.T.Q.L đã giận mẹ rồi viết 1 lá thư để trên bàn học.

Bà Đỗ T.H hoảng loạn khi thấy trong thư cháu N.T.Q.L viết bị bố hiếp dâm 3 lần khi mẹ và chị gái đi bán hàng ngoài chợ.

Lúc này, N.T.Q.H cũng thừa nhận với mẹ đã bị bố dâm ô khi cháu mới 7 tuổi. Khi cháu lớn lên khoảng 14 - 15 tuổi thì cũng bị bố thường ôm ấp, sờ soạng cơ thể.

...

Ngày 25-6-2024, trong lúc về thăm quê, bà Đỗ T.H và 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L đã tới công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tố cáo ông N.V.K.

Tối cùng ngày, ông N.V.K có tới nhà bà T.T.T, là bà ngoại của các cháu N.T.Q.H và N.T.Q.L, quỳ gối giữa sân để nhờ bà xin các cháu tha thứ.

Hai lần khác, ông K. cũng gặp các con và quỳ xuống xin tha. Ông K. sau đó cũng nhờ anh trai và chị dâu qua nhà bà ngoại các cháu để xin tha thứ. Trong buổi nói chuyện này, các cháu cũng đều kể cho các bác nghe về việc bị bố xâm hại như thế nào.

Sau đó, cơ quan công an tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã chuyển hồ sơ tới công an quận Bình Thạnh (TP HCM) để tiếp tục điều tra, giải quyết do vụ việc.

Ngày 4-2-2025, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Công an quận Bình Thạnh cho biết tài liệu thu thập được do Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cung cấp biên bản lời khai, bản kiểm điểm của ông N.V.K tại buổi làm việc tại Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) vào ngày 25-6-2024 thể hiện lời thú nhận hành vi xâm hại tình dục của ông K. đối với N.T.Q.L.

Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Tuy nhiên, ngày 26-6-2024, ông K. đã nộp bản thay đổi lời khai đến Cơ quan công an với lý do vì hoảng loạn, mất bình tĩnh nên thú nhận hành vi mà ông không làm.

Sau khi nhận được quyết định Không khởi tố vụ án, bà Đỗ T.H và 2 con gái N.T.Q.H và N.T.Q.L đã cầu cứu tới Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM nhờ hỗ trợ về pháp lý và tinh thần. Đồng thời khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của Công an quận Bình Thạnh lên Công an TP HCM.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động