Khởi tố nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Pháp luật

Chiều 24/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Nam, nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, nguyên Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vì liên quan đến nhiều sai phạm khi còn đương chức.