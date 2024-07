Khởi tố đối tượng lên mạng xã hội lừa bán đồ điện tử

Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Dũng (SN 1992, tạm trú tại phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ đầu tháng 6/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Dũng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo đó, Dũng đã tạo một tài khoản Facebook mang tên "NA Dung" kèm theo các thông tin cá nhân giả mạo.

Dũng sử dụng tài khoản Facebook này tham gia vào các hội nhóm mua bán đồ điện tử, đăng bán các mặt hàng có liên quan. Nhưng thực tế Dũng không có hàng hóa để thực hiện việc mua bán.

Khi có người nhắn tin trao đổi việc mua hàng, Dũng thông báo các ưu đãi như giá sản phẩm rẻ hơn thị trường, giảm giá tiền của sản phẩm, miễn phí tiền vận chuyển...

...

Mặt khác, Dũng sử dụng ứng dụng "GHN-GiaoHangNhanh" tạo các đơn chuyển hàng giả gửi cho người mua để người mua tin tưởng chuyển tiền trước cho Dũng qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi người mua chuyển tiền, Dũng chặn tài khoản Facebook của người mua.

Với thủ đoạn trên, Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền trên 130 triệu đồng.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Nguyễn Văn Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình.

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn