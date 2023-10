Khởi tố 104 bị can trong chống dịch Covid, tập trung xử lý vụ Việt Á

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức sáng 29/10, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, đại diện Tiểu ban An ninh, trật tự cho biết, chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư, lực lượng công an nhân dân đã huy động trên 3,3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ làm lực lượng nòng cốt phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thiết lập 10.300 tổ, chốt khu cách ly và các bệnh viện dã chiến với trên 560.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết, khoanh vùng phòng chống dịch; huy động hàng nghìn lượt trinh sát của Bộ xuống địa bàn cơ sở.

Điều động 11.603 lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch tại các địa bàn cơ sở.

Cử 1.216 lượt cán bộ y tế Công an tham gia chi viện, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch ở các địa phương và cũng đã chủ động tìm kiếm, phát hiện, tiếp cận, vận động, hỗ trợ quá trình đàm phán với các đối tác trong công tác sản xuất vắc-xine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin tại Hội nghị (Ảnh: VGP).

Tập trung xác minh năng lực của các tổ chức, cá nhân về khả năng cung cấp viện trợ vắc-xine, qua đó góp phần tích cực trong công tác ngoại giao vắc-xine và hợp tác quốc tế phòng chống dịch. Quá trình tham gia công tác phòng chống dịch, lực lượng công an nhân dân đã có trên 6.000 cán bộ, chiến sĩ bị mắc Covid-19 và có 11 đồng chí tử vong do Covid-19, trong đó có 6 đồng chí đã hy sinh trong qua trình làm nhiệm vụ phòng chống dịch.

Giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn tính mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng công an các cấp đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình liên quan đến 4 đợt dịch trong công tác phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh trật tự trong phòng chống dịch.

Trọng tâm là nắm bắt khó khăn, bất cập, sơ hở trong triển khai chính sách phòng chống dịch bệnh và các gói an sinh xã hội. Nắm về âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động lợi dụng công tác phòng chống dịch bệnh để chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên các lĩnh vực.

Qua đó, có gần 600 báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo Quốc gia về các chủ trương, giải pháp trong phòng chống dịch, phát hiện, xử lý, tham mưu xử lý gần 800 vụ tham gia tụ tập đông người liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Tấn công, vô hiệu hóa hàng chục nghìn tài khoản, bài viết có nội dung xấu độc tuyên truyền trên không gian mạng, xuyên tạc về chủ trương, công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước ta.

Đã xử phạt vi phạm hành chính trên 550 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch. Phát hiện, xử lý hành chính 1.295 vụ với 3.232 trường hợp xuất nhập cảnh vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính 459.368 trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Với trách nhiệm được giao, lực lượng công an đã chủ động phối hợp, phát hiện xử lý 365 vụ với 413 đối tượng lợi dụng chính sách phòng chống dịch bệnh để thực hiện các hành vi như: Đầu cơ nâng khống giá bán các mặt hàng thiết yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch; buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả; tiêu cực, trục lợi trong sử dụng kinh phí phòng chống dịch.

Công an các cấp đã khởi tố 37 vụ với 104 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 220 vụ, 222 đối tượng với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng chính sách phòng chống dịch bệnh để tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các vụ mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo, như vụ án Việt Á.

Điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng chính sách phòng chống dịch bệnh để tham nhũng.

Cùng với đó, ông Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ đã triển khai nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác tiêm chủng, khai báo y tế và hộ chiếu vắc-xin; đã chủ động, kịp thời khẩn trương triển khai hiệu quả ứng dụng của 4 phần mềm tiện ích tích hợp trên Thẻ căn cước công dân để kết nối xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông để sử dụng mã QR dùng cho hệ thống phần mềm PC-COVID kết nối liên thông trong thông tin của công dân và giữa cơ sở dữ liệu tiêm chủng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH triển khai, làm sạch dữ liệu dân cư để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh để triển khai các biện pháp kỹ thuật truy vết các yếu tố dịch tễ qua công nghệ thông tin.

