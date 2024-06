Ngày 18/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty cổ phần (Mitraco, địa chỉ số 2, đường Vũ Quang, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh bị phạt 190 triệu đồng. Ảnh minh họa



Cụ thể, phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước; Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét; Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

...

Thêm nữa, MTA không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. Với vi phạm này, Công ty bị xử phạt 125 triệu đồng.

Cổ phiếu của Mitraco niêm yết trên UPCoM, có ngày giao dịch đầu tiên vào tháng 10/2015, tổng khối lượng lưu hành 110.113.591 cổ phiếu. Kết phiên giao dịch ngày 18/6, trên thị trường MTA giá trị 4.300đ/cp, hiện đang trong diện cảnh báo.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: xahoi.congly.vn